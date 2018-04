Anyaország, Cigánybűnözés :: 2018. április 8. 15:03 ::

Az uzsorás cigány kísérte be az általa hozott szavazókat a választófülkébe Dél-Borsodban

A dél-borsodi Sályban történt, hogy a cigány uzsorás bekísérte az általa behozott szavazókat a választófülkébe. A jobbikos delegált ezt jelentette is, azonban eddig még nem sikerült jegyzőkönyveztetni - írja az Alfahír.

Megtudták, hogy ez az uzsorás egyike volt annak a felhergelt tömegnek, amely néhány nappal ezelőtt megzavarta a jobbikos Lukács Attila sályi fórumát.



A tarnaleleszi Pusomi József, alias Zsiráf is egy uzsorás cigány, ő Gyöngyös térségében segíti a Cideszt (bővebben a kapcsolódóban)

Az uzsorás több alkalommal is bent volt a szavazókörben (a jobbikos delegált szerint akár egy tucat embernek is „segített”), több embert is bekísért, hogy leellenőrizze, kire szavaznak, és csak többszöri felszólításra távozott.

Ugyanakkor hiába a törvénysértés, a lap szerint a jobbikos delegált nem tudta elérni, hogy az eset a jegyzőkönyvbe bekerüljön. Ezért a Jobbik kifogással élt a mezőkövesdi választási bizottságnál.