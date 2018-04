Anyaország, Antimagyarizmus :: 2018. április 9. 18:06 ::

A kormány stratégiai partnere nyugodtan használhatja a vörös csillagot

A Győri Törvényszéken zajló tárgyaláson az a - nem jogerős - ítélet született, hogy nem sért magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogot a Heineken vörös csillaga. A Győri Törvényszék első fokon elutasította a felperes kereseti kérelmét, amely arra irányult, hogy a sörgyártással foglalkozó gazdasági társaság megsértette a felperes magyarsághoz kapcsolódó személyiségi jogait azzal, hogy termékein vörös csillagú márkajelet használ. Az ítélet nem jogerős.



A Heineken-csoport évek óta a kormány stratégiai partnere

A felperes a kereseti kérelmében, perelőkészítő irataiban és a tárgyaláson is azzal érvelt, hogy az alperes az ötágú vörös csillag, mint jelkép nagy nyilvánosság előtt történő használatával jogsérelmet okozott a kommunista diktatúra és az önkényuralmi rendszer elszenvedőinek, köztük a felperesnek is, ezért kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest a jogsértés abbahagyására, valamint az olyan promóciós termékek forgalomból történő kivonására, amelyek ezt az emblémát tartalmazzák. Az alperes a kereset elutasítását kérte, ugyanis hivatkozása szerint a sörgyártással foglalkozó társaság 1889 óta használja több országban is ezt a már védjegyként szolgáló márkajelzést, és amennyiben ez jogsérelmet okozott volna a magyar állampolgároknak, úgy minden bizonnyal az állam is fellépett volna a szerintük a vizet, földet, levegőt, tüzet és mágikus erőt szimbolizáló, ötágú piros színű csillag használata ellen.



A kultúrmarxista terror előtt még nem volt trendi a vörös csillag, így a Heineken is fehéret használt, de most már ez az "ikonikus"

A bíróság a kereseti kérelem elutasítását azzal indokolta, hogy eljárásjogi szempontból a régi Polgári törvénykönyv szabályai alkalmazandók, amely pedig egyetlen személyiségi jogi tényállásban sem engedi meg a jogsértés megállapítását akkor, ha az nem kifejezetten a felperes személyét érinti. Ugyanakkor nemcsak formai szempontból, de érdemben is elutasította a keresetet a bíróság, mert bár köztudomású tény, hogy a vörös csillag az önkényuralmi rendszert jelképezi, azonban nem ez az egyetlen jelentése: vizsgálni kell a felhasználás célját is. A vörös csillag sörös dobozokon történő használata nem hozható összefüggésbe az önkényuralmi jelképpel, ráadásul az alperes társaság régebben használja a csillagot márkajelén, mint ahogy azt a kommunista rendszer „feltalálta volna" - tájékoztatott közleményében a Győri Törvényszék.

(Kisalföld nyomán)

Kapcsolódó: