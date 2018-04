Anyaország :: 2018. április 10. 21:22 ::

3,45 milliós büntetést kapott Orbán-rajongó peformansza miatt a TV2, talán sikerül kigazdálkodni a kaszinómilliárdokból

Egy nappal a választások előtt, a szombati, főműsoridőben sugárzott Tények című műsorban kendőzetlenül a Fidesz mellett szavazásra buzdítottak, amit bepanaszoltak a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). A testület végül úgy döntött, megbírságolja a régóta propagandatévéként funkcionáló csatornát a nyílt kampányolásért, ami durván sérti a médiatörvényt.

Bepanaszolták az NVB-nél "Andy" Vajna csatornáját, amiért a TV2 ismert műsorvezetői egyértelműen kiálltak Orbán Viktor mellett és szavazásra buzdítottak.

Biztonság, változatlanság, biztonság, változatlanság – ezek a fő jelszavak, amelyeket a csatorna műsorvezetői ismételgetnek, majd azért ki is mondják nyíltan: ezért Orbán Viktorra szavaznak.

A kérdésben a testület kedd délutáni ülésén döntött, és a HVG információi szerint végül 3,45 millió forint bírságot szabott ki.



A TV2 ugyanis ezzel egyértelműen megsértette a médiatörvényt, az ugyanis kimondja, hogy a hírműsorban „műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatárs” politikai hírhez nem fűzhet „véleményt, értékelő magyarázatot”. Ezért is A TV2 ugyanis ezzel egyértelműen megsértette a médiatörvényt, az ugyanis kimondja, hogy a hírműsorban „műsorvezetőként, hírolvasóként, tudósítóként rendszeresen közreműködő munkatárs” politikai hírhez nem fűzhet „véleményt, értékelő magyarázatot”. Ezért is szóltak be nekik az RTL Klub konkurens műsorában azzal, hogy ők „híradósok”, nem mondhatnak véleményt a szavazásról.

Bár a beadvány benyújtója, az MSZP-s Harangozó Tamás a maximális bírság kiszabását kérte a szándékos jogsértés miatt, végül ennek a felét rótta ki a testület. Úgy tudjuk, 11-8 arányban döntöttek, tehát 8 tag szerint bizonyára rendben volt a Tv2 műsorvezetőinek bevetése.

NE szavazzon senki a Jobbikra!



Az adásnak ez a része totális agitálás volt, először ismert emberek mondták el, miért szavaznak a kormánypártra, majd a műsorvezetőkkel készült, interneten is terjesztett videójukból vágtak be részleteket. Pataki Attila, Böde Dániel, Sasvári Sándor is szavazásra buzdít, külön-külön bemutatva, ki támogatja a Fideszt.



Még egy szakértőt is bevetettek, aki szerint teljesen rendben van, hogy a voksolás előtt „ismert személyiségek” mondják el, kire szavaznak. „Sokan azt is elmondták, miért NE szavazzon senki a Jobbikra” – konferált fel Andor Éva egyszerű pártszócsőként, jól kihangsúlyozva a „ne” szót. Még egy szakértőt is bevetettek, aki szerint teljesen rendben van, hogy a voksolás előtt „ismert személyiségek” mondják el, kire szavaznak. „Sokan azt is elmondták, miért NE szavazzon senki a Jobbikra” – konferált fel Andor Éva egyszerű pártszócsőként, jól kihangsúlyozva a „ne” szót.

Ha valamilyen rejtélyes okból nem innen szokott tájékozódni a közéletről, itt megnézheti a 44. perctől , hogyan néz ki Vajnáéknál a kiegyensúlyozott tájékoztatás.

(HVG nyomán)