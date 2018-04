Kormánypárti politikus először reagált az ellenzéki szavazók tömegei által megfogalmazott gyanúra, miszerint a Fidesz-KDNP, illetve az általa irányított hatóságok rendszerszintű hamisítással módosították a választási eredményt.

valamint arról is, mi az álláspontja az ellenzék részéről megfogalmazott csalási gyanúról:

Hazudnak. Ami nem meglepő, ahogy a választási kampányban végig hazudtak a különböző portálok, internetes fórumok, amelyek az ellenzéket támogatták. Az elképesztő hazugságok tömkelegével öntötték le a saját olvasótáborukat. Ez a hitelességünknek nem tesz jót hosszútávon, tehát szerintem ez egy nagyon rövidlátó elgondolás, hogy akkor be kell bizonyítani a lehetetlent, hogy valami választási csalás történt. (...) Egy képtelenség, hazugság, megint a semmilyen érték nincs, a választásokat is, a demokráciát be kell döngölni a sárba, le kell rántani. Ilyen részvétel mellett, 70 százalékos részvétel mellett, ekkora felhatalmazást kap egy politikai erő, és akkor most jön az ellenzék azzal, érdekes módon nem azzal jön, ami Újpesten történt, hogy egy sor szavazólapról a Fidesz ki volt húzva, holott egyébként a Fidesz nem lépett vissza, hanem hogy sorállás volt az utcákon, meg nem tudom, micsoda. (...) Egy csomó olyannal vádolnak minket, amit ők csináltak meg. Régi bolsevik trükk - ugye, tudjuk ezt a sztálini módszert -, hogy vádold meg az ellenzéket az ellenzéket azzal, amit te csinálsz. Most ugyanez a helyzet. Ha valaki megnézte a videókat, egy sor szabálytalan magatartást követett el a választások napján az ellenzék.Ellenzéki aktivisták szórólapot osztogattak a szavazókör előtt, a Momentum a szavazókör előtt festett fel a járdákra momentumos feliratokat, ami tilos. Tehát és akkor most ők jönnek azzal, hogy választási csalás történt. Igen, ők számos ponton megsértették a választási szabályokat. Ki kell mindent vizsgálni. Én azt látom, hogy komoly szervezet, akinek lehet adni a szavára, egyetlen egy sem kommentálta úgy a magyar választások eredményét, hogy itt bármifajta probléma történt volna.