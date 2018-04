Anyaország :: 2018. április 14. 09:37 ::

MSZP-s delegált: nem lehet azt állítani felelősen, hogy választási csalás történt

Több helyen is voltak adminisztrációs hibák az országgyűlési választás során, de felelősen azt állítani, hogy választási csalás történt, nem lehet. Erről beszélt Litresits András, az MSZP OVB-s delegáltja és az Ügyvédek a demokratikus jogállamért egyesület tagja az ATV Start műsorában.



Elmondta, hogy az MSZP is megkapta a jegyzőkönyvet az egyéni és a listás szavazatokról, feltették az internetre, és már több megjegyzés is érkezett. A legnagyobb probléma az volt, hogy Szekszárdon, a Tolna megye 1-es körzetben a névjegyzékben szereplő számok nem egyeztek a NVI által közzétett adatokkal, magyarázta. Litresits szerint ez kérdéseket vet fel, ezeket tisztázni fogják a választási irodával.

Tájékoztatott arról is, hogy az NVI-vel teljes az együttműködés, és hamarosan választ kapnak a problémákra. Említést nyert, hogy Karácsony Gergely úgy nyilatkozott, óriási hiba lenne az ellenzék részéről, ha tömeges csalással, visszaélésekkel magyarázná a vereségét. A kérdésre, hogy befolyásolná-e a szavazás végeredményét, ha esetleg újraszámolásra kerülne sor, Litresits úgy reagált, nagy különbségek nem lehetnek, a végeredményt megkérdőjelezni nem ildomos. Említette, hogy szombaton lesz meg a hivatalos végeredmény, ha bárki bármit észlel, akkor lehet jogorvoslatot kérni. Erre három napja van.

Az NVI-nek szintén három napon belül válaszolni kell, így ha újraszámolás lesz, akkor az hat napra tolódik. Ha itt is lesz jogorvoslat, ami a Kúria vizsgálatát követeli, magyarázta Litresits, akkor szintén három nap a határidő, a válaszadás is három nap, kivéve, ha a bíróság újraszámol. „A jövő hét utáni héten minden lezáródik, akkor, ha tetszik, ha nem, az eredményt el kell fogadni!" - jelentette ki. Elmondta azt is, hogy Pálffy Ilona, az NVI elnöke fogadja az MSZP informatikai szakértőinek delegációját, és lesz egy komoly informatikai egyeztetés a pénteki nap folyamán.

Korábban írtuk: