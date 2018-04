Anyaország :: 2018. április 17. 14:30 ::

A osztályos Merci, négy gyerek, Zalakomár - egyelőre ennyit lehet tudni a nagykanizsai gyermekgázolóról

Hatalmas csattanás, majd egy felbőgő motorhang – így írták le a vasárnap esti tragédia pillanatait a környékbeliek. Nagykanizsán egy sofőr elgázolt egy édesanyát és gyermekét, majd segítségnyújtás nélkül elhajtott.



A gázolás áldozatai

Éva és négyéves kisfia éppen a település egyik forgalmas útján akart átkelni a zebrán: a fiúcska futóbiciklijén igyekezett édesanyja mellett, amikor az átkelőhöz érkező fekete Mercedes elsodorta őket. Az A osztályos Merci volánjánál ülő asszony ügyet sem vetett áldozataira - pedig a Blikk információi szerint a négygyerekes anyának az egyik csemetéje is a kocsiban ült a baleset pillanatában. A családfő szemtanúja volt, ahogy szerelmét és kisfiát elgázolja az autó. Éva és a kisfiú az életéért küzd.



Grafika: Séra Tamás, Varga Nóra / Blikk

A bulvárlap szerint a háromfős család éppen vendégségből indult hazafelé, amikor bekövetkezett a tragédia. Az esetnek több szemtanúja is volt, sőt, a sofőr ámokfutását az egyik közeli műhely biztonsági kamerája is felvette.

– Az édesanya és gyermeke előrementek, a családfő pedig még váltott pár szót a barátaival. Talán ennek köszönheti, hogy még életben van, és nem sodorta el őt is az autó – latolgatta egy neve elhallgatását kérő helyi asszony. – Távolabbról úgy tűnt, egy kutyát ütöttek el, csak közelebb érve láttam, hogy egy kisfiú fekszik az úton – sóhajtott a nő, aki szerint az édesapa teljesen magába roskadva, arcát a kezébe temetve ült a járdaszegélyen, amíg a mentők heroikus harcot vívtak szeret­teiért.

A gyermeknek a koponyája, míg édesanyjának a gerince sérült meg.

– A baleset során súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek mindketten. A kisgyermeket a pécsi egyetemen ápolják, az édesanya a nagykanizsai kórház traumatológiai osztályán fekszik jelenleg – közölte a Kanizsai Dorottya Kórház vezetése.

A gyermek édesapja és a nagyszülők is minden pillanatban a kisfiú mellett vannak. A fekete Mercedes sofőrjét, M. Erzsébetet (48) egy közúti igazoltatás során kapták el a rendőrök a gázolás után pár órával.

Az asszony ­autóját a közeli műhely kamerafelvételei alapján azonosították, majd egy sebességmérő VÉDA kamerán keresztül is rögzítették, így a nyomozók szinte azonnal tudták, milyen típusú kocsit keressenek, sőt, a járgány útját is be tudták határolni. A gázoló férje nem akart nyilatkozni. Mindössze annyit mondott: ő sem tudja, mi történt.

A cserbenhagyót a rendőrök őrizetbe vették, ellene segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás.

Ha valaki veszélyhelyzetet idéz elő, vagy köteles lett volna segítséget nyújtani, ám ezt elmulasztotta, akkor a törvény szerint 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ha az áldozat meghal, akkor súlyosabb büntetés várható.

