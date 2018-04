Anyaország :: 2018. április 20. 16:34 ::

Súlyosan és tudatosan sértett jogszabályokat, de saját ügyfeleinek is hazudott a UPC: alig 50 milliós bírsággal megússza

Jogszerűtlen piaci magatartása miatt 48 millió forintos bírsággal sújtotta a UPC-t az alapvető európai uniós és hazai jogszabályok súlyos és tudatos megsértése miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A szolgáltató közel két hónapon át ellehetetlenítette egy másik szolgáltató elérhetőségét.

A UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. vezetékes és mobiltelefon előfizetői 2017. július 25. és szeptember 18. között nem érték el az On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. (OLS) hálózatában lévő telefonszámokat – tudatta az NMHH.

A most lezárult eljárás első fokú határozata szerint a UPC piaci magatartásával súlyosan megsértette a telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó azon alapvető európai uniós és hazai jogszabályokat, amelyek szerint biztosítania kellett volna az előfizetői számára valamennyi hívószám elérhetőségét – áll a közleményben.

Hozzáteszik: a szankció formáját és a bírság mértékét a hatóság számos szempontot figyelembe véve alakítja ki, így többek között az eset súlyát és az érintett előfizetők számát, az ismételtséget, a jogsértéssel okozott érdeksérelmet, az elért vagyoni előnyt és a piacra gyakorolt hatást is mérlegelve.

Hazudott is a UPC

Jelen eljárás lefolytatását az előfizetőkön túl maga az OLS is kérte, tekintettel arra, hogy a UPC a hívások továbbítását az erről folytatott egyeztetések után sem biztosította. Mint jelezték, a kialakult helyzetet az is súlyosbította, hogy a UPC a hozzá forduló előfizetőket, őket szándékosan félretájékoztatva, a másik szolgáltató ügyfélszolgálatára irányította, arra hivatkozva, miszerint a hiba az OLS hálózatában adódik.

Ezzel szemben a vizsgálat feltárta, hogy a sikertelen hívásokat nem hálózati hiba okozta, hanem a UPC saját maga tiltotta le az OLS előfizetők elérését az OLS-el nem rendezett egyéb elszámolási vita miatt, jegyezték meg, hozzátéve, a vizsgálat azt is megállapította, hogy a UPC a sikertelen hívások miatti előfizetői panaszokat nem tekintette hibabejelentéseknek, azok ellenére sem tette meg a szükséges lépéseket.

A UPC csak a vizsgálat elindítását követően intézkedett arról, hogy az előfizetői által kezdeményezett hívások egy harmadik szolgáltatón keresztül eljuthassanak az OLS és a további érintett szolgáltatók előfizetőihez.

Nem fizettek

Fontos tény az is, hogy a UPC a késedelmes hibaelhárításért nem fizetett kötbért az előfizetőinek – ami egyébként jogszabályi kötelezettsége lett volna az érintett előfizetők kérése nélkül is –, ráadásul az érintett számok között több olyan is volt, melyek közintézményekhez tartoztak, elérhetőségük sok előfizető számára kiemelten fontos lett volna társadalmi szerepük és jelentőségük miatt – jelezték, példaként említve önkormányzatot, idősek otthonát, háziorvosi rendelőt.

A hatóság szakemberei megállapították, hogy a UPC hozzávetőleg 22 ezer telefonszám elérhetőségét nem – vagy legalábbis nem teljes körűen – biztosította, több mint 38 ezer hívás sikertelen volt, ami összesen több mint 4 ezer UPC-előfizetőt érintett. A korábban az OLS-hez tartozó, de onnan elhordozott, tehát már más szolgáltatók hálózatában lévő számok elérhetetlensége miatt kívülálló szolgáltatók és azok előfizetői is érintettek lettek, áll a közleményben.

Az NMHH arra figyelmeztetett: az európai uniós és az annak megfelelően elfogadott hazai szabályozás alapján a telefon-előfizetőknek bármely, az úgynevezett nemzeti számozási tervben található számot fel kell tudni hívni, függetlenül attól, hogy az melyik szolgáltató hálózatában van.

A hazai jogszabályok ennek érvényesülése érdekében kötelezettségként kifejezetten elő is írják a szolgáltatók számára az együttműködést közvetlen megállapodásokkal vagy közvetítő szolgáltatók közbeiktatásával. Ha egy számot egy másik hálózatba hordoztak, a hívó fél szolgáltatója köteles gondoskodni arról, hogy a hívás a megfelelő szolgáltatóhoz legyen irányítva, jegyzi meg a hatóság.

Saját előfizetői jogait sértette a szolgáltató

A bírság kiszabásával az NMHH nyomatékosítja, hogy valamennyi szolgáltató köteles saját hálózatából biztosítani a nemzeti számozási tervben szereplő, az NMHH által kijelölt valamennyi telefonszám elérhetőségét. A UPC magatartása súlyosan sértette saját előfizetőinek jogait és érdekeit, de negatív hatással volt az érintett piaci szereplőkre és azok előfizetőire is.

Az NMHH a jövőben is határozottan fellép az előfizetők jogainak védelmében, és a fokozatosság és arányosság elvét alapul véve szigorúan szankcionál minden jogszerűtlen piaci magatartást – említik meg, kitérve arra is, hogy az elsőfokú döntés még nem jogerős, azzal szemben az elmarasztalt szolgáltató fellebbezhet a hatóság elnökénél.

Mint írják, a hatóság eddig csak azon 31 előfizető esetében kötelezhette a UPC-t a hiba késedelmes elhárítása miatti kötbérfizetésre a szolgáltatót, ahol a UPC a hiba bejelentőjét be tudta azonosítani, mivel a bejelentésben az OLS mint érintett szolgáltató szerepelt, ezért arra kérik az ügyfeleket, hogy ha az érintett időszakban – tavaly július 25. és szeptember 18. között – tettek hibabejelentést, de kötbért nem, mindenképpen jelezzék a szolgáltatónak, ha a késedelmes kijavítás ellenére nem kapták meg a térítést.

(MTI)