Úgy tűnik, nem lesz Ungáré Simicska médiabirodalma

Irreális árat kért Simicska Lajos a Magyar Nemzetért, ezért Ungár Péter nem tartja valószínűnek, hogy megveszi – derült ki az LMP-s politikusnak a Mérce.hu-nak adott interjújából. Korábban arról volt szó, hogy Simicska másfél milliárd forintot kér a lapért, ezt Ungár nem erősítette meg, csak annyit mondott, hogy irreálisnak tartja a kért vételárat.

"De szerintem már önmagában abból, ahogyan a tulajdonos bezárta az újságot, látszódik, hogy nem valós az eladási szándéka sem" – tette hozzá. A politikus azt mondta, azért "fog még egy-két kört futni, de ennek hamarosan vége lesz". Azt is elárulta, hogy ő a Magyar Nemzetre, a Heti Válaszra és a Lánchíd Rádióra tett ajánlatot.

Ungár elmondta, felmerült mint lehetőség az is, hogy a nulláról építsen fel egy lapot, de mindenképpen akar pénzt áldozni arra, hogy legyen Magyarországon ellenzéki média. "És meg fogják látni azok, akik jelenleg engem ezért támadnak, hogy színvonalas, és bár az LMP gondolataival alapvetően egyező értékrendű, de nem pártlap lesz" – ígérte, bár kifejtette azt is, hogy nem hisz a független médiában.

Ungár azt mondta, ha lenne egy lapja, akkor nem titkolná, hogy az övé, de nem szólna bele napi szinten a lap tartalmába. "Még a Reflektor blogon, amiről mindenki tudja, hogy az én tulajdonomban van és én üzemeltetem, szóval még ott is jelentek meg olyan cikkek, amikkel én mondjuk személy szerint nem értek egyet. Én hiszek az érvelő vitában, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne egy ideológiai irányvonal, amit követni kell" – fejtegette. Hozzátette, szerinte egy lap politikát csinálhat, ő pedig úgy képzelné el a saját lapját, "mint a Magyar Nemzet a G-nap után".

A politikus kifejtette azt is, bár kisebbségi tulajdonos egy cégben, amely közvetetten tulajdonolja azt a kiadót, ami kiadja a Figyelőt, semmilyen ráhatása nincs a lap cikkeire, ezért ő is csak a megjelenésekor értesült a Figyelő listázásáról. Szerinte ezért őt nem is lehet felelősségre vonni.

Az LMP politikájáról azt mondta, szerinte a parlamenti bojkott nem lehet megoldás, de az LMP azzal követett el hibát, hogy nem volt elég határozott a választások előtt a visszalépés kérdésében, akár egyik, akár másik irányban.

(HVG)