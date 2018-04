Anyaország, Videók :: 2018. április 24. 21:54 ::

Rohad szét a mentőautó - a megoldás: "Menjenek lassabban!"

Drámai videót osztott meg a Facebookon dr. Kusper Zsolt, a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének elnöke - írja a 24.hu. A felvételen jól látszik, mennyire elhasználódott állapotban van egy mentőautó. Kiderült, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mentődolgozók jelezték neki, hogy nem éppen kifogástalan műszaki állapotú járművel vonulnak nap mint nap a helyszínekre. Mivel Kusper Zsolt arra járt, betért bajtársaihoz. Mint bejegyzésében írja: "elmentem, megnéztem és megdöbbentem".

A szóban forgó járművön jól látszik, hogy a kerekei körül rohad az autó, az alvázról és a futóműről szinte lemállik az alja:

Kusper Zsolt azt írja, a mentősök többször jelezték már a munkáltató felé a problémát, de azt a választ kapták, hogy menjenek lassabban.

"A mentőautók műszaki állapota nemcsak a biztonságos közlekedést, de magát a mentést is veszélyezteti, mivel a nem megfelelő műszaki állapot hosszú percekkel növelheti a helyszínre vagy a kórházba jutás idejét" – írja Kusper Zsolt, aki a lapnak elmondta, hogy a rettenetes műszaki állapotban lévő mentőautó a nap 24 órájában teljesít szolgálatot. Szerinte ami a járművön látszik, nem esztétikai probléma, hanem komoly műszaki gond, és egy kocsival, aminek rohad a futóműve, nem lehet közlekedni, a borsodi rossz utakon pláne nem.

Megtagadta az átvételt

A videón látható rohadó mentőautó egyik vezetőjének reggel 7-kor kellett volna átvenni a járművet, de ő közölte, hogy ilyen állapotban nem szeretné használni, mivel magára, kollégáira és a betegekre is veszélyesnek tartja. A mentődolgozó csak névtelenül nyilatkozott, mert azt mondta, komoly retorziókra számíthat az, aki a nyilvánosságnak felfedi a valós helyeztet.

A mentőgépkocsivezető a 24.hu-nak elmondta, több mint fél évvel ezelőtt kapták meg a 2006-os gyártmányú autót úgy, hogy rázott és fékhibás volt. Ez a mentőautó még ma reggel is rázott és fékhibás volt, nem lehetett normálisan vezetni – mondta. Többször is jelezték a helyi műszaki vezetőnek a problémákat, de mindig azt a választ kapták, hogy ezzel kell beérni, ez van.

Volt már arra példa, hogy kilátásba helyezte a mentőautó átvételének megtagadását, de erre azt a választ kapta, hogy akkor elviszik Miskolcra, és adnak helyette egy rosszabbat. Kedd reggel is hasonló történt: miután megtagadta az átvételt, egy másik kollégát ültettek a járműre, amivel szolgálaton kívül, "üres járatban" elvitték a megyeszékhelyre. Egyelőre várnak, hogy milyet kapnak helyette.

Ő reggel hétkor egy másik mentőautóval kezdte meg a 24 órás szolgálatot. Egy olyannal, ami eredetileg gyermekmentőnek lett kialakítva és kisebb testalkatú betegek szállítására tervezték.

Ez a jármű sem nevezhető optimálisnak felnőtt betegek szállítására, de ő is csak azt tudja mondani, amit felettesei: "ez van."

Elmondta azt is, hogy mentős pályájának kezdetén, húsz évvel ezelőtt még tartalék mentőautók is rendelkezésre álltak, így ha lerobbant valamelyik szolgálatban lévő jármű, azonnal át tudtak ülni egy másikba. Ma már az egész megyében nincs pótautó. A miskolci állomás udvarán áll néhány roncs, amiből adott esetben az üléseket ki tudják szedni, ha éppen szükség van azokra egy másik mentőautóban.

117 új mentőautót ígérnek

Balog Zoltán, az emberi erőforrások leköszönő minisztere januárban azt mondta, idén 117 új mentőautót szerez be a kormány. Csak aznap, amikor az erről szóló sajtótájékoztatót tartotta, 20 új mentőautó állt forgalomba az Országos Mentőszolgálatnál. Az új autók azonban nem mindig jutnak el a vidéki kisebb állomásokra.

A megyei jogú városokban és Budapesten kötnek ki a legújabb esetkocsik, leváltva a régebbieket, amiket megkapnak a kisebb vidéki garázsok.

A januári sajtótájékoztatón beszélt Csató Gábor is, a Mentőszolgálat főigazgatója is. Azt mondta, a jól felszerelt, kényelmes, biztonságos mentőautók, a legmodernebb mentéstechnika, az informatikai háttér, az új ruhák nem csak a gyors és hatékony munkát segítik, hanem a dolgozóknak is megadják a tiszteletet.

A valóság azonban nem mindig a kényelemről és a modernitásról szól. Nemrég az Index cikkezett az ország legnagyobb mentőállomásán uralkodó borzalmas állapotokról. A budapesti Alkotás úton működő több száz négyzetméternyi garázsban borzalmas körülmények között kell dolgozniuk a mentősöknek. Pókhálók a garázsban, autógumik mellett tárolt gyógyszerek és orvosi eszközök, a lerobbant mosogatóban fertőtlenített műszerek, a folyosón szanaszét heverő beteglapok – ez lehet látni Buda legnagyobb mentőállomásán. Ráadásul a mentősöknek kellene takarítani az állomást, mosni a ruháikat. Pihenőszobáikat ők festették ki évekkel ezelőtt. A vonulásokkor felhasznált és szennyezett orvosi eszközök egy részét a bevetések szünetében szintén a mentősöknek kell elmosniuk és fertőtleníteniük.