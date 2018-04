Anyaország :: 2018. április 24. 21:45 ::

Visszakerült a németek elűzését megörökítő emléktábla a Városlőd-Kislőd vasútállomás épületére - persze hogy nem a portálunk cikke nyomán

Március 17-én írt cikkünkben föltettük a kérdést az illetékeseknek: Miért nem került vissza az 1948. január 8-án elűzött 729 kislődi német tragédiáját megörökítő emléktábla a tavaly nyáron tatarozott Város-Kislőd vasútállomás épületének a falára? Választ ugyan nem kaptunk, de a célunkat mégiscsak elértük, mert jó egy hónappal a cikkünk megjelenése után néhány nappal ezelőtt visszakerült az állomásépület vágányok felőli falára a tavaly nyáron tatarozás miatt eltávolított fekete márványtábla.



A kislődi németek elűzésének emléktáblája a tavaly nyári levétele előtt (fotó: Sarús Tímea)

Hogy miért kellett hét-nyolc hónapot várni az egyébként meglevő emléktábla tatarozás utáni visszahelyezésére, azt e sorok írójával, a szerkesztőségünkkel „természetesen” nem közölték. Amint az illetékes érintettek az ellen is hangosan tiltakoznának, hogy a táblát végül is a „szélsőséges”, ilyen-olyan ...ista portálunk cikke után tették vissza. Az biztos, hogy nem a helybeli, tehát a kislődi német kisebbség lelkét terheli a bűn furcsa késedelmeskedésért, hiszen idén, január 15-én az ő vezetésükkel iskolások mentek ki a vasútállomásra, emlékeztek az ottani németek elűzésének 70. évfordulóján ki, s az akkor még vissza nem helyezett márványtáblát valószínűleg figyelemfelhívásként kitették az üres fal előtti vaskorlátra...



Megemlékezés a vaskorlátra helyezett emléktábla előtt 2018. január 15-én (fotó: Fb)

Az állomásépület tavaly nyári tatarozása után mostanáig eltelt hónapokban pedig voltak olyan évfordulók, amelyek egyikére vissza lehetett volna helyezni az emléktáblát. Ilyen volt például január 8., a 729 kislődi német deportálásnak 70. évfordulója, január 15., a 425 városlődi német elűzésének a 70. évfordulója (mert a városlődieket is itt tessékelték be a marhavagonokba - H. J.), vagy január 19., a hazai németek elűzésének országos emléknapja.



Kislődi leventék 1940-ben (fotó: utikalauz.hu)

Az emléktábla néhány nappal ezelőtti visszahelyezéséről azonban nem érhető el semmilyen beszámoló a világhálón. Tegnap mi is csak a vonatalakból pillantottuk meg koszorúkkal ékesítve. Ám minket boldogsággal tölt el az a tény, hogy az emléktábla cikkünk nyomán került vissza oda, ahonnan tavaly nyáron eltávolították. Még akkor is, ha ezt a visszahelyezéssel számunkra érthetetlen ok miatt késlekedő illetékesek soha nem fogják elismerni.



A kislődi német Kléri család a kiűzésük előtti években (fotó: utikalauz)

Hering József - Kuruc.info