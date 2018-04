Anyaország :: 2018. április 29. 12:26 ::

Fordulat: a Jobbik regionális igazgatói Dúró Dórát javasolják elnökhelyettesnek

Alább olvasható a Jobbik 11 megyéért felelős regionális igazgatóinak Merre tovább, Jobbik? címmel a közösségi médiában megjelent írása.

Sokan kérdezik tőlünk mostanában, és szimpatizánsaink, szavazóink közül sokan aggódnak, hogy mi lesz a Jobbikkal. Nem értik, hogy mi folyik most, nem látnak tisztán, vagy éppen az ellenséges média teljesen torz képet fest rólunk. Mi, akiket a Jobbik 11 megyéért felelős regionális igazgatóivá választottak, felelősséget viselünk a nemzeti néppárt egységének megőrzéséért, ezért a mostani, kritikus helyzetben szükségét érezzük kompromisszumot keresve a lehető legjobb vezetőpárost együttműködésre bírni, miután az eddig felmerült nevek nem voltak elég széles körben meggyőzőek.



Dúró Dóra, a Jobbik országgyűlési képviselője beszédet mond a párt ünnepi rendezvényén a VIII. kerületi Corvin közben az 1956-os szabadságharc kitörésének 61. évfordulóján (MTI Fotó: Máthé Zoltán)

Szeretnénk rávilágítani, hogy bárhogyan is alakul a tisztújítás, bárki is legyen az elnök és bárki is legyen az elnökhelyettes, meg kell őriznünk a Jobbik egységét. Azt gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a verseny tisztességes, etikus kereteken belül maradjon, mindegyik induló egyenlő feltételekkel álljon rajthoz. A Jobbik csak akkor tudja megőrizni az egységét, ha a tisztújítás végén mindenki megnyugszik, hogy demokratikus, többségi döntés született, és el tudja fogadni a többség álláspontját.

Vona Gábor lemondását követően olyan helyzet állt elő a Jobbikban, amire 2006 óta nem volt példa. Nem tudtuk, ki az, aki egyszerre elég karizmatikus ahhoz, hogy vezesse a pártot, akit a tagság is elfogad és tényleg képes győzelemre vezetni közösségünket. A tagok visszajelzései alapján úgy érezzük, hogy a Sneider-Gyöngyösi párost és Toroczkai Lászlót önmagában csak a tagság egy része tudja követni. A Jobbiknak a jövőben rendkívül fontos küldetése lesz. Legerősebb ellenzéki pártként egyértelmű: egységesen, összetartva, egyetlen Jobbik-tagot sem kirekesztve kell a Fidesz uralmának véget vetnünk.

Tiszta lelkiismerettel vállaljuk a szabad véleményünket: ha Toroczkai László mellett, a kiegyensúlyozott vezetés érdekében, döntéshozó társként Dúró Dóra vállalná az elnökhelyettesi feladatokat, az megnyugtató megoldást jelenthetne a párt széles körében. Bár köztük is vannak véleménykülönbségek, most a nyilvánosság erejével is kérjük őket, hogy felelősségük tudatában működjenek együtt. A Jobbik elnökségének sajnos még sosem volt egyetlen nő sem tagja, pedig az egy néppártban már csak a női választók megszólítása miatt is elengedhetetlen. Dúró Dóra üde színfoltja a politikának, népszerű és integratív személye elnökhelyettesként garancia lenne a Jobbik egyensúlyára Toroczkai László vezetése alatt, aki kvalitásai alapján a legjobb elnök lenne. Kettejük vezetésével, az általuk megjelenített parlamenti és a terepmunka ötvözésével látjuk leginkább biztosítottnak a párt egységét és sikerességét, amelyek most minden józan vezetőnek a legfőbb szempontok kell legyenek döntései meghozatalakor. Ha Dúró Dóra is vállalná ezt, akkor az egyenlő esélyek és a kiegyensúlyozott verseny szellemében kezdődhetne egy egészséges kampány a két elnökjelölt között. Mi ebben bízunk.

Árgyelán János

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém megye regionális igazgatója

Császárné Kollár Tímea

a pártigazgató közvetlen munkatársa, Komárom-Esztergom, Pest megye volt regionális igazgatója, Pest megyei elnök

Jámbor Márk

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye regionális igazgatója

Szőcs Norbert

Baranya, Bács-Kiskun, Tolna megye regionális igazgatója