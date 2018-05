Anyaország, Jó és szép :: 2018. május 2. 06:51 ::

Megújultak az egri vár ágyúi

A korábban életveszélyessé vált kora újkori hadieszközökből először négyet, majd további hatot restauráltak. Az ágyúk már a nagyközönség számára is látogathatók a magyar történelem szempontjából kiemelkedő fontosságú várban.



Fotó: Faludi Imre

Az egri várban található az ország legnagyobb ilyen témájú szabadtéri tárlata, amely nagy népszerűségnek örvend a hevesi megyeszékhelyt felkereső turisták körében. A mintegy 17 lövegből álló ágyúpark 2003-ban épült.

Az ágyúkat, akárcsak a puskákat, a 16. században elölről töltötték, mondta Bartha Máté a Kossuth Rádió Közelről című műsorában. Kezdetben lőpor, fojtás, golyóbis, majd ismét fojtás került az ágyúcsőbe, majd az elsütőt is felporozták lövés előtt. A löveg működtetésében négy ember vett részt.

A várvédelemben jobbára kisebb kaliberű ágyúkat és ún. szakállas puskákat is használtak, amelyek akár 300-400 méterre is elhordtak. Az ostromlók ütegei is ebből a távolságból lőtték az elfoglalandó erősségeket.

(Híradó)