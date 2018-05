Anyaország :: 2018. május 2. 17:25 ::

"Tök jó fej volt mindenki" a ballibek egyezkedésén

Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen az időközi választásokon történő indulásuk összehangolásáról egyeztettek. A budapesti tanácskozás után az is kiderült, a józsefvárosi időközi polgármester-választásra lehet olyan ellenzéki jelölt, aki mögé mindenki be tud állni.

Nagyon konstruktívnak, együttműködőnek jellemezte a megbeszélést újságíróknak Horváth Csaba, az MSZP fővárosi képviselője, aki Kunhalmi Ágnessel, az MSZP fővárosi elnökével és Őrsi Gergellyel, az MSZP budapesti ügyvezető alelnökével közösen április végén arra tett javaslatot: előválasztással kell kiválasztani a legjobb és legesélyesebb polgármesterjelölteket a VIII. és a XV. kerületi időközi polgármester-választásra. Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a VIII. és Hajdu László (DK), a XV. kerület polgármestere országgyűlési képviselői mandátumot nyert az áprilisi választáson, ezért lemondanak polgármesteri tisztségükről. Horváth Csaba – aki a mostani egyeztetést kezdeményezte – elmondta, abban egyetértettek, hogy a tárgyalásnak minden esetben meg kell előznie az előválasztást. A cél az, hogy a Fidesz jelöltjével szemben mindenhol egy jelölt álljon szemben – hangsúlyozta.

Kifejtette: ha a tárgyalásos út nem vezet eredményre, mert több jó jelölt is van, akkor előválasztáson lehetne kiválasztani a legeslegjobb jelöltet. Hozzátette: a többi párt is nyitott volt az előválasztásra, de a részleteket még tisztázni kell. Horváth Csaba szerint akár az országos módszertan kidolgozását is segítenék a következő hónapok időközi választásai. Ki lehet próbálni az előválasztást, a tapasztalatokból pedig végleges megoldást lehetne találni a 2019-es önkormányzati választásra – magyarázta. A VIII. kerületben a szűkös határidő miatt már nincs idő előválasztásra – közölte, hozzátéve: itt már május 14-én el kell kezdeni az ajánlásokat gyűjteni.

Arra a kérdésre, hogy az MSZP-nek van-e már józsefvárosi polgármester-jelöltje, Horváth Csaba azt mondta, erről rövidesen tájékoztatást adnak. Szerinte lesz olyan jelölt, aki mögé mindenki fel tud állni. Egy másik kérdésre, mikor folytatódhatnak a tárgyalások, a szocialista képviselő közölte, a pártoknak most testületi álláspontot kell kialakítaniuk és azt követően folytatódhatnak az egyeztetések. Azt szeretné – folytatta – , hogy ha még nyáron le tudnák zárni az elméleti kérdésekről szóló vitát. A XV. kerületi időközi polgármester-választásról kérdésre azt mondta, még nem dőlt el az a kérdés, hogy ebben a kerületben előválasztáson döntenek-e a jelöltről, mivel ott csak ősszel várható a voksolás.

Jó fejek

Kunhalmi Ágnes, az MSZP fővárosi elnöke azt mondta, „tök jó fej volt mindenki”. A tárgyalást és az előválasztást is mindenki alkalmasnak tartotta arra, hogy így válasszák ki azt az egy jelöltet, aki a Fidesz jelöltjének kihívója lesz – közölte. Ungár Péter, az LMP megválasztott országgyűlési képviselője konstruktívnak értékelte a megbeszélést, de részletekbe nem kívánt bocsátkozni. Azt mondta, az LMP végiggondolja az elhangzott javaslatokat. „Jelentős reményt” látott arra, hogy sikerül a megállapodnia az ellenzéki pártoknak a soron következő időközi választásokra.

Tárgyalásos úton, előválasztás útján, a Demokratikus Koalíció (DK) számára mind a két módszer megfelelő – mondta Gy. Németh Erzsébet, az ellenzéki párt fővárosi képviselője, aki szerint az a lényeg, hogy a következő önkormányzati választáson – főleg a két kerületi polgármester-választáson – egy jelölt álljon szemben a Fidesz-jelöltjével. V. Naszályi Márta, a Párbeszéd elnökségi tagja is nagyon jó hangulatúnak és reménytelinek értékelte az egyeztetést. Elmondta, az a legjobb jelölt, aki egyedül áll szemben a Fidesz-KDNP jelöltjével.

Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányának elnöke is bizakodását fejezte ki és elmondta, a résztvevők egyetértettek abban, hogy mindenféleképpen együttműködésre van szükség a józsefvárosi polgármester-választáson, illetve az azt követő választásokon. Soproni Tamás, a Momentum elnökségi tagja – aki hasznosnak tartotta a megbeszélését – azt mondta, az lenne a cél, hogy találjanak egy közös jelöltet minden olyan körzetben, ahol van esély megverni a Fidesz jelöltjét, akár a VIII. kerületben is.

Jó megoldás lehet az előválasztás a legesélyesebb jelölt kiválasztására, de a tárgyalás is jó lehet erre – közölte. A VIII. kerületben a helyi szervezetek már leültek tárgyalni, beszélgetnek civilekkel is – mondta, hozzátéve: azt gondolja, meglesz a megoldás.

(MTI)