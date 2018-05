Anyaország :: 2018. május 9. 10:18 ::

Pénzt ajánlott a fajtalankodásért a buzeráns budapesti tanár a gimnáziumban és az akadémia focistáinak

Újabb tanúk meghallgatásával és undorító részletekkel folytatódott a tárgyalása annak a negyvenegy esztendős tanárnak, aki a vád szerint az egyik fővárosi gimnáziumban és a Budapest Honvéd utánpótlását adó Magyar Futballakadémián a növendékei közül többeket szexuálisan zaklatott.



A tanár még mindig tagad (fotók: Varga Imre)

A feljelentés 2017 januárjában történt, az ügyészség tavaly decemberben emelt vádat többrendbeli szexuális kényszerítés bűntette, kiskorú veszélyeztetése miatt – a maximális kiszabható büntetés tizenkét év börtön.

A június óta szabadlábon védekező tanár a vád alapján a fociakadémiáról két fiúval kezdett ki, őket már ismerte a gimnáziumból. Még 2016 őszén a bizalmukba férkőzött, csetelt velük, ám a baráti beszélgetés hamar furcsa fordulatot vett. Úgy egy hónap után a vádlott szexuális tartalmú üzeneteket kezdett küldeni.



Az ügyben érintett diákoknak is meg kellett jelenniük a bíróságon

– Engem a hátam mögött Mr. 23-nak hívott, a péniszméretemre utalva. Amikor találkoztunk, mindig megsimogatta a mutatóujjával a tenyeremet vagy fogdosta az izmaimat – mesélte az egyik focista, aki végül „lerázta” a tanárt, aki a vád szerint fotókat is kért a sportoló férfiasságáról.

A játékos szobatársát szintén megkörnyékezte a vádlott, ez a fiú jobban tartott tőle. Félt, hogy az érettségin kibabrál majd vele az igazgató-helyettesként is dolgozó férfi, ezért többször találkoztak, elment vele fagyizni, moziba, vásárolni. Ezt az ifjú futballistát a vádlott a „szerelmének” nevezte – a labdarúgó a bíróság előtt állította „100 eurót ajánlott neki a tanár, hogy lesz.phassa”.

A történteket a játékos elmesélte a szintén az akadémián dolgozó tanárnőnek, akinek akkor lett gyanús, hogy a férfi tényleg megpróbálja perverz hajlamait kiélni a diákokon, amikor a kollégája arra kérte: hívja el társasjátékozni a futballakadémia növendékét.



A fehér inges, háttal ülő focista is kapott ajánlatot a vádlottól, de elhárította a tanár közeledését

– Az egyik fiú elmesélte, hogy a tanár parfümöket fújt a nyakára, s azt lihegte a fülébe, hogy megerőszakolja, valamint a lábát is simogatta – mondta a tanú. A tanárnő magánnyomozásba kezdett, több érintett sráccal felvette a kapcsolatot, illetve rávette a fiatal korú focistát, hogy édesapjával tegyen feljelentést. Ezt követően más áldozatok is jelentkeztek – állításuk szerint velük szexuális aktus is történt. A nő azt mesélte, egy volt diák lakásán az egyik focistával negyven másodperces videófelvételt is megnéztek, amelyen a vádlott orálisan elégít ki egy férfit.

A tanár továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.

A Budapest Honvéd közleményben reagált a szörnyű történetre.

„Kötelességünknek megfelelően feljelentést tettünk a rendőrségen. Természetesen továbbra is mindent megteszünk tanulóink védelmében és figyelemmel kísérjük az eset kimenetelét.”

(Blikk nyomán)