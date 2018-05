Anyaország :: 2018. május 9. 22:30 ::

A bíróság sem menti meg a Jobbikot a 662 milliós büntetéstől

Visszadobta a bíróság a Jobbik keresetét, amit az Állami Számvevőszék bírsága miatt adtak be – tudta meg a hvg.hu Jakab Pétertől, a Jobbik szóvivőjétől. Jakab azt mondta, a bíróság arra hivatkozott, hogy az ÁSZ-jelentést nem lehet bíróságon megtámadni. A párt most azt tervezi, az Alkotmánybírósághoz fordul.

A Jobbik az után fordult bírósághoz, hogy az Állami Számvevőszék megállapította, 331 milliós tiltott támogatást fogadott el, amit vissza kell fizetniük, és egy ugyanekkora büntetést is kiszabtak a pártra. A párt ezt vitatta, ahogy azt is, hogy ne működött volna együtt a hatósággal. Azt szerették volna, hogy a bíróság semmisítse meg az ÁSZ-jelentést. Az egyik tételt a működési támogatásból vonják automatikusan, a másik részét a NAV hajtja be adótartozásként, ha egy párt nem fizet önként.

Vége a kegyelmi időszaknak

A Liberálisoktól, illetve az Együttől már levonták a működési támogatásból azt az összeget, amelyet az ÁSZ szerint a két párt tiltott pártfinanszírozásként fogadott el. Erről előzetes tájékoztatást nem kaptak, de a bankszámlakivonatból látszik, hogy az Együtt kapott 11 milliót, amelyből az Államkincstár visszavont 9,5 milliót. Erre jön még az az összeg, amelyet ha nem fizetnek be, később adótartozásként von le a NAV.

A Jobbik működési támogatásából még nem vonták le a 331 milliót, a szóvivő szerint a következő utaláskor, várhatóan júliusban juthatnak kevesebb pénzhez. Jakab továbbra is azt mondja, a Jobbiknak nincs pénze, a korábban adakozásból összegyűlt pénzt fordítják majd a büntetésre. A Párbeszéd ügye még nem zárult le, egyelőre a megjegyzéseiket küldték el az ÁSZ-nak.

Sorra büntették az ellenzéki pártokat

Az ÁSZ szerint a Jobbik olcsón jutott plakáthelyhez Simicska Lajos cégeitől, ezért kell összesen 662 milliót fizetniük

Az LMP-nek 8,8 milliót kellene befizetnie, azért kaptak büntetést, mert az ÁSZ szerint túl olcsón béreltek irodát.

A DK is túl olcsón bérelt irodát, emiatt 16 milliós büntetést kell befizetnie.

Az Együtt is kapott 16 milliós büntetést irodabérlés miatt, illetve azért, mert egy tagdíjbefizetést adományként tüntettek fel. Az Együtt szerint nem járt el törvényesen az ÁSZ, mert nem tudhatja, ki párttag, az ÁSZ szerint viszont igenis törvényesen jártak el, az adatvédelmi hatóság elnöke vizsgálja, mire láthat rá az ÁSZ. Az Együttel közös plakátkampány miatt büntették a Párbeszédet és a Modern Magyarország Mozgalmat is, mert az ÁSZ szerint olcsón jutottak plakáthelyhez.

Önként egyik párt sem akart fizetni.