Hős utca: gettóból sportkomplexum

Noha továbbra sem tudják a Hős utcai gettó lakói, hogy mi lesz velük, ha el kell hagyniuk az épületeket, a Népszava birtokába került tervek megerősítik a korábbi információkat, amely szerint sportkomplexumot alakítanak ki a szegregátum helyén, összesen 9200 négyzetméteres területen.



Fotó: Draskovics Ádám

A tervrajzok szerint a műfüves focipálya mellett egy rekortán pálya, valamint egy ezeket körülvevő futópálya is épül majd, a kiszolgáló épület 300 négyzetméteres lesz. A sportpályák mellé utcai fitneszeszközöket is telepítenek. Kiválasztották a fasor fajtáját, valamint kijelölték a parkolók helyét is. Miután a szomszédos telkeken vannak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Készenléti Rendőrség épületei is, valószínűleg elsősorban az ezekben az intézményekben dolgozók használják majd a sportpályákat. A két lebontás előtt álló házat 2019-ig ürítenék ki.

A legtöbb lakó attól tart, hogy a házban felhalmozott adósságra hivatkozva egyszerűen az utcára teszik őket, miközben ők rendesen fizetnek, vagy mindössze 3-4 millió forintos kártalanítást kapnak, amiből nem tudnak majd másik lakást venni. A házakban élők egy része abban reménykedik, hogy tulajdonukért cserébe önkormányzati lakást kapnak majd - írja a lap.

A telep eldózerolása egyébként biztosan nem oldja meg a problémát, Ladányi János szociológus a Népszavának korábban azt nyilatkozta: "emberhez méltó módon" kellene elhelyezni az összes lakót. Törvényszerű ugyanis, hogy az elbontott gettók valahol máshol újra létrejönnek.