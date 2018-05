Anyaország :: 2018. május 11. 10:52 ::

Feleannyi Kormányinfó lesz, mint eddig

Az már korábban kiderült, hogy Lázár János távozása után Gulyás Gergely alatt is megmarad a Kormányinfó, most azonban az új kancelláriaminiszter azt is elmondta, a kormányülésekkel összhangban Kormányinfó is kéthetente lesz majd.

Gulyás a TV2-ben beszélt erről, s arra is kitért, hogy szerinte Lázár János műfajt teremtett a Kormányinfókkal, ami a politikában nagy teljesítmény, ezért ezt fenn kell tartani.

Arra, hogy Orbán Viktor eskütétele utáni beszédében lényegében azt mondta, 2030-ig tervez, azt reagálta, hogy szeretné megélni 2030-at, de az, hogy a politikai szerepvállalása meddig tart, fölötte áll.

(Index nyomán)