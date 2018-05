Anyaország :: 2018. május 14. 08:30 ::

Sneider: a vezetőség nem foglalkozott eleget a tagsággal

A Jobbik új elnökével az Alfahír készített interjút.

- Szoros eredmény született a tisztújító kongresszuson. Toroczkai László egyenlőtlen küzdelemről beszélt és a kilépését is belengette.

- Torockai Lacival tucatnyi helyen is együtt kampányoltunk a megyei választmányok előtt, sőt, ő még több helyen is meg tudott jelenni, mint én. Nem gondolom, hogy egyenlőtlen feltételek lettek volna. Arról már nem is beszélve, hogy a fideszes média kimondottan ellenem, és Gyöngyösi Márton ellen kampányolt.



Fotó: Béli Balázs

- A kormánymédia lőszergyárként használta az elmúlt hetekben a Jobbik politikusainak nyilvános Facebook-bejegyzéseit. A rend pártja rendet fog tenni a kommunikációjában?

- Igen. Egyik fontos feladatomnak tekintem, hogy ennek vége legyen. Az utóbbi hetekben is születtek ilyen írások. Véleményem szerint ebben támogatni fog az elnökség és a frakció is.

- A tisztújítást követő sajtótájékoztatón leszögezte, a Jobbik nem fog letérni a nemzeti néppárti irányvonalról. Mit jelent nemzeti néppártinak lenni?

- A hagyományainkat tisztelő és megőrző, nemzeti öntudatunkat minden változás közepette megújítani képes modern mozgalmat. Olyan mozgalmat, amely képes a társadalom legszélesebb rétegeinek a megszólítására, mert egyszerre tud radikális változásokra határozott választ adni, ugyanakkor kontinuitást képezni a változó társadalmi viszonyok közepette.

- Azt is mondta, hogy Ön szociálisan érzékeny nemzeti néppártot szeretne. Ez hogyan nézne ki a politikai gyakorlatban?

- Már eddig sem fért kétség a szociális érzékenységünkhöz, hiszen tagjaink, képviselőink eleve olyan közegben nőttek fel, szocializálódtak, ahol maguk is vagy átélték a nehéz körülményeket, vagy közelről láthatták. Ennek köszönhetően emberileg is jóval érzékenyebbek vagyunk erre a társadalmi helyzetre. Egyedül nekünk van a párt holdudvarához kötődő szeretetszolgálatunk, amely nagyobb részt az országgyűlési képviselőink befizetéseiből már sok tízmillió forintot juttatott el rászorulókhoz, és rengeteg önkéntes munkát szervezett.

- Az Orbán-rendszer alatt jól láthatóan növekednek a társadalmi különbségek. A politikánkban nekünk ez ellen kell fellépnünk, mert ez demográfiai szakadékba viszi nemzetünket, és árkokat ás a társadalmon belül.

- Rengetegen nem érzik magukat a magyar társadalom részének, mert inkább úgy érzik, hogy lemondott róluk az állam. Ez újabb hasadást okoz az egyébként is megtépázott, viharvert nemzeti öntudatunknak.

- A Jobbik 2003-as alapító nyilatkozatában deklarálták, hogy a párt keresztény-konzervatív értékeket vall. Orbán Viktor a választás után kijelentette, hogy kereszténydemokráciát akar. Önök, hogy állnak most a kereszténységhez?

- Talán elég lenne annyit mondanom, hogy most éppen egy istentisztelet után beszélgetünk. Míg a Fidesz jelképe a narancs, addig a mi jelképünk a kettős kereszt. Míg a Fidesz semmibe veszi a tízparancsolatot, addig mi igyekszünk ezt minden nap a szemünk előtt tartani. Én azt vallom, hogy a keresztény hitet mindenkinek magának kell átéreznie, megélnie. Erre viszont szükség van erős egyházakra, amelyek, mint intézmények, támogatásra jogosultak. A hit kérdésén túl a kereszténység eszmerendszere, tanítása az európai értékrend fundamentuma. Enélkül nem lennénk európaiak. Sokan elfelejtik ezt manapság, mert nem is tanulják meg mit jelent a kereszténység. Hiszem, hogy megfelelő, színvonalas oktatással azok számára is értékké lehet tenni a kereszténységet, akik olyan környezetben szocializálódnak, amely elfelejtette ezeket az értékeket. Nekünk nemzeti néppártként ebben kell segítenünk.

- Kormányellenes tüntetők egy csoportja az Országgyűlés alakuló ülésének napján lökdöste és leköpte a református egyház vezetőit. Mi a Jobbik álláspontja?

- Határozottan elítéltem ezt, és kértem a velünk szimpatizálókat, hogy olyan tüntetésre, ahol anarchista csőcselék jelenik meg, ne menjenek el. A sors fintora, hogy aznap magam is bocskaiban jelentem meg az országgyűlésben, mert fontosnak tartom, hogy jelentős alkalmakkor vállaljuk fel az identitásunk jelképeit. Érdekes lett volna, ha a kormány ellen tüntetők egy része rám támad.

- A Facebook-oldalán azt írta, hogy bár nem változtattak a párt irányán, de a hiányosságaikat pótolni, a hibáikat pedig haladéktalanul javítaniuk kell. Milyen hiányosságokra és hibákra gondolt?

- Elsősorban szervezeti, kommunikációs hibák voltak az elmúlt években. A tagság és a szervezetek véleménye, panasza nem volt becsatornázva. A vezetőség nem foglalkozott eleget a tagsággal, vagy ha foglakozott is, annak a minősége közel sem felelt meg minden esetben. Miközben továbbra is a rend pártja kell hogy maradjunk, emberibb kapcsolatokat kell kiépítenünk. Együttműködő csapatokra van szükségünk minden területen. Erre tudatosan kell törekedni.

- Elemzők és a Jobbik politikusai között is akadnak olyanok, akik szerint a migráció döntő kérdésnek bizonyult a választás szempontjából. Milyen hozzáállás és hangsúly várható a migráció ügyében a Jobbiktól?

- Eddig is határozottan kiálltunk a migráció megállítása mellett, sőt, mielőtt a kerítés megépült, hónapokon keresztül folyamatosan támadtuk a kormányt a tehetetlensége miatt. Továbbra is ezt az utat járjuk, és nem mondunk le a határőrség visszaállításáról sem. Ugyanakkor rá fogjuk ébreszteni az embereket, hogy a kormány vizet prédikál, de bort iszik, mert rengeteg bevándorlót letelepített a hazánkban, illetve most már ezrével hozzák befelé az olcsó ukrán nemzetiségű munkaerőt, miközben a mi gyerekeink elhagyják az országot.

- A kongresszus Gyöngyösi Mártont választotta meg elnökhelyettesnek az Ön javaslatára. Miért őt támogatta erre a pozícióra?

- Mert teljesen hasonlóan gondolkodunk a Jobbik jövőjéről, és arról a munkaszervezésről, amit meg kell valósítanunk. Itt is professzionalitásra van szükség, hogy hatékonyabbak legyünk. Mindkettőnknek vannak már tapasztalatai ebben. Másfelől egy nagyon határozott személyiség Márton, aki nagyon kemény tárgyalópartner tud lenni. Harmadsorban pedig a kiváló külpolitikai munkája is predesztinálja arra, hogy ilyen magas tisztséget töltsön be.

- Mi lesz most Vona Gáborral, rendszeresen tanácskoznak majd vele?

- Szinte biztos vagyok benne. Vona Gábor nagyon gyors reakcióképességgel rendelkezik a politika területén. Gyorsan tud jó döntéseket hozni, kiváló stratégiai és taktikai érzéke van. Ezek olyan fontos tulajdonságok, amiket a haza szolgálatába kell állítani továbbra is.