Anyaország :: 2018. május 14. 19:46 ::

Őrizetbe vették Czeglédy Csaba testvérét

Újabb három embert vettek őrizetbe hétfő hajnalban a NAV nyomozói a Czeglédy-ügyben – értesült a kormányközeli Pesti Srácok. A hírportál úgy tudja, hogy az őrizetbe vettek között van Czeglédy Péter, Czeglédy Csaba testvére is. Információik szerint mindhármójukat azzal gyanúsítják, hogy a tagjai voltak a különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalást szervező bűnszervezetnek.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg.

A korábbi, az Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt színeiben politizáló szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben. Czeglédy Csaba a 2018-as választáson indulni szeretett volna parlamenti képviselőnek, ehhez össze is gyűjtötte a megfelelő számú aláírást. Egy darabig úgy tűnt, hogy a képviselő-jelöltséggel járó mentelmi jognak köszönhetően szabadlábon várhatja meg a választások eredményét, ám újra előzetesbe került. Czeglédy ezt követően visszalépett Nemény András javára, és július 5-ig érvényes és meghosszabbítható előzetes letartóztatása miatt valószínűleg elveszíti szombathelyi önkormányzati képviselői mandátumát is.

(24.hu)