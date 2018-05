Anyaország :: 2018. május 16. 10:30 ::

Új magyar letelepedési programot reklámoz egy Habony-közeli hongkongi cég, a kormány tagad

A Direkt36 szerdai cikke szerint egy kínai cég új magyar, ingatlanalapú letelepedési programot hirdet a közösségi médiában, azt állítva, állami garanciákkal rendelkezik a projekt működésére, a kormány azonban ezt cáfolja, hazugságnak nevezve a programot.

A hirdetett programot ingatlanbefektetési bevándorlásnak hívják, minimum 25 millió forintnyi ingatlanbefektetés és 50 ezer eurós (15,7 millió forintos) ügyintézési díj ellenében kínál magyarországi tartózkodási engedélyt. A reklám mögött álló hongkongi vállalkozás, az LSP International tulajdonosa Lian Wang kínai üzletember, aki részt vett a tavaly felfüggesztett kötvényprogramban is.

A Direkt36 ügyvéd forrásai azt mondták, a konstrukció ugyanazt a jogi lehetőséget használja ki, amelyre korábban a letelepedésikötvény-program is épült, a 2007-es, külföldiek tartózkodását és beutazását szabályozó törvényben rejlő gumiszabályt. Eszerint azok a külföldiek, akiknek "beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik", kaphatnak magyar papírokat.

Öt évig szabadon utazhatnának

Az állítólagos új programot hirdető cikkek szerint az új konstrukció előnye, hogy mindössze 2-3 hónapot vesz igénybe a jelentkezési folyamat. A vásárlók maximum 5 éves, gyermekeik pedig 3 éves magyar tartózkodási engedélyt kaphatnak. Ehhez nincs szükség nyelvtudásra, nem kell interjún részt venni, és nem ellenőrzik a befektetők vagyonának az eredetét sem. A magyar tartózkodási engedéllyel szabadon utazhatnak a Schengen-zóna országaiban, és három év elteltével letelepedési engedélyt is igényelhetnek, és ennyi idő elteltével a befektetők, ha akarják, el is adhatják a magyar ingatlanjukat.

A kínaiak már a letelepedési kötvényekből is óriási összegben vásároltak, a program négy éve alatt több mint 15 ezren igényeltek magyar letelepedési engedélyt.

Csak az ügyintézési díjakból több mint 244 millió euró (77 milliárd forint) bevétele származott a kínai kötvényárusítással foglalkozó cégnek, a magyar ügyekben gyanúsan jól értesült HSSDF-nek. Ennek egyik tulajdonosa szintén Lian Wang, aki a mostani hirdetés mögött is áll az LSP Internationalen keresztül.

Összekötnék az ingatlanbizniszt a letelepedéssel

Az LSP International már a letelepedésikötvény-program idején is működött, többek közt ingatlanügynöki tevékenységet folytat. A magyar cég egyes jogi ügyeiben a korábban Rogánt és Habonyt is képviselő, és a kötvényprogramban is részt vevő Kosik Kristóf ügyvédi irodája járt el, egy másik cégben pedig Kosik Lian Wang kézbesítési megbízottja. Lian Wang és a HSSDF más részvényesei három olyan hongkongi cégben is érdekeltek, amelyek budapesti ingatlanokkal foglalkoznak, ezek közül kettő ugyanarra a címre van bejegyezve, mint Habony Árpád hongkongi cége.

A kínai WeChat alkalmazáson jelenleg több mint harminc budapesti lakást hirdet eladásra az LSP, ezekkel lehetne beszállni a programba állításuk szerint. A legolcsóbb ingatlant 24,5 millió forintért hirdetik, de a Hősök tere közelében kínálnak egy 380 négyzetméteres, „neo-reneszánsz, palotaszerű” ingatlant is, 538 millió forintért.

Kormány: ez hazugság

Az LSP szerint sokan érdeklődtek az új program iránt, de figyelmeztetnek, hogy a Bevándorlási Hivatalnak megvannak a „keretszámai”, és nem lehet tudni, pontosan mennyi ideig fog tartani az ingatlanbefektetési program. A Bevándorlási Hivatal a Direkt36 kérdésére azt írta, hogy sem az LSP Internationallel, sem más céggel nem kötött megállapodást: „Garanciát senki részére nem adott [a hivatal] és a későbbiekben sem fog adni. Erre törvényi felhatalmazása sincs″. A cikk megjelenése után, szerda reggel a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményt adott ki, melyben azt írják:

A magyar kormány semmiféle ingatlanalapú letelepedési programot nem indított és nem támogat. Erről tegnap is tájékoztattuk az újságírókat, mégis félrevezető írások jelentek meg a mai napon az online sajtó egy részében. Az úgynevezett program egyszerűen hazugság, a szóban forgó cég ellen a Külügyminisztérium megteszi a szükséges lépéseket. Aki ingatlanvásárlásra hivatkozva ad be kérelmet, nem kap automatikusan sem tartózkodási, sem letelepedési engedélyt Magyarországon.

(Index)