Anyaország :: 2018. május 18. 14:59 ::

Z. Kárpát: folytatjuk a munkát a hitelkárosultak érdekében - Az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik vett részt a miniszterek eskütételén

A Jobbik az új parlamenti ciklusban is folytatja munkáját a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében - mondta a Jobbik alelnöke pénteki sajtótájékoztatóján.

Z. Kárpát Dániel jelezte, a kormány megalakulása után ő szólalt fel először az Országgyűlésben, és felhívta a figyelmet arra, hogy halaszthatatlan cselekvésre van szükség a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében, valamint meg kell állítani a kilakoltatásokat.

Szerinte beszédes, hogy a Fidesz-KDNP "a szokásos beképzelt politikáját folytatva" még egy ötperces ellenzéki felszólalást sem hallgatott végig.

Beszámolt arról: a Jobbik az új ciklusban is folytatja munkáját a devizahitel-károsultak helyzetének rendezése érdekében, így ismét benyújtotta a felvételkori árfolyamon való forintosításról szóló javaslatát, továbbra is aktív kommunikációt folytat a hitelkárosultakkal, működteti a devizahiteles kerekasztalt, és a jövőben is meginvitálja a Parlamentbe a hitelkárosultakat minden róluk szóló ülésre.

Orbán Viktor személyes válogatottja

A Jobbik alelnöke kérdésre válaszolva az új kormány névsorát úgy értékelte: Orbán Viktor "személyes válogatottjáról" van szó, szerinte legfőképpen a lojalitás volt a fokmérője, hogy kiből lehet miniszter és kiből nem. Hozzátette: ez nem zárja ki, hogy szakmailag kompetens személyek is szerepelnek a miniszterek névsorában, de az a kérdés hogy Orbán Viktor mennyire nyúl majd bele a munkájukba, illetve a miniszterelnök legszűkebb köre átnyúl-e majd a fejük felett.

Úgy vélte: három hónap múlva lehet hitelesen megítélni az új kormány működési alapelveit, ugyanakkor tisztán látható Orbán Viktor egyszemélyes kézi vezérlése és a politikailag másként gondolkodókkal szembeni fenyegető magatartás is.



Az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik vett részt a miniszterek eskütételén (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

Arról, hogy az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik vett részt a miniszterek eskütételén, Z. Kárpát Dániel azt mondta: "a nem ijedős ellenzéki erők felveszik a kesztyűt" a kormánypártokkal, az a "politikai cirkusz", amit Gyurcsány Ferenc és más kisebb ellenzéki pártok csinálnak, a bohózat kategóriájába tartozik.

Kérdésre válaszolva a Jobbik alelnöke a múlt heti elnökválasztáson alulmaradt Toroczkai László nyilatkozataira reagálva kijelentette: semmiféle pártszakadástól nem tart, ugyanakkor nem hiszi, hogy levelezéssel, tévéstúdiókból üzengetéssel kell a fennálló problémákat rendezni. Z. Kárpát Dániel azt mondta: bízik abban, hogy az érdekelt felek le tudnak ülni és tisztázni tudják a nézeteltéréseket.

(MTI)