Anyaország :: 2018. május 25. 11:45 ::

Kizárták az LMP-ből Sallait, akinek nem tetszett, hogy fillérekért árulták a pártot és annak alapelveit

A Pesti Srácok telefonon beszélt a volt képviselővel, azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták, de ő is úgy hallotta, hogy ilyen döntés született.

A lap azt írja, az LMP fegyelmi bizottsága csütörtökön első fokon, nem jogerősen kizárta a pártból Sallai R. Benedeket, amiért nekiesett Hadházy Ákosnak. Mint megírtuk , Hadházyt közben a párt fegyelmi bizottsága tegnap minden párttisztségtől eltiltotta.

A Pesti Srácok szerint a Sallaira vonatkozó döntés oka a választások utáni eset: Sallai a Kassai Dániel LMP-s politikus fegyelmi tárgyalásán nekitámadt Hadházy Ákos társelnöknek, aki ennek következtében leesett a székéről, és mentővel vitték el a helyszínről. Erről hangfelvétel is készült

A fideszes portál telefonon utolérte a képviselőt, aki azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták a kizárásról, de egyik tagtársától ő is úgy hallotta, hogy ez a döntés született. A lap kérdésére, hogy fellebbez-e, ha valóban kizárták, igennel válaszolt.

Sallai azt is mondta, hogy már az eset után elismerte, hogy hibázott, elfogadhatatlanul viselkedett, és nyilvánosan bocsánatot kért. Ugyanakkor azt is elfogadhatatlannak tartja, ahogyan Hadházy viselkedett, ahogyan össze-vissza hazudozott, és szerinte ennek is kéne hogy következménye legyen – tette hozzá.

(HVG nyomán)

Frissítés: hazugság, ármány, vádaskodások, háttérpaktálások, delegált vásárlások

Sallai a fegyelmi testület döntéséről – amelyet pénteken délelőtt kapott kézhez – egy érzelmes levélben számolt be a párttársainak. Az Azonnali birtokába került levélben a politikus azt írja: sokat hibázott, de minden döntése mellett kiáll, amit az elmúlt másfél évben titkárként hozott, és ténykedése minden mozzanatát vállalja.

Állítja: semmi mást nem tett, mint a kongresszusi döntések végrehajtásáért vállalt konfliktusokat egy olyan időszakban, amikor páran fillérekért árulták az LMP olyanoknak, akik ellen létrejöttek. Hozzátette: minden küzdelem arról szólt, hogy az LMP-ben egy szűk, zártkörű mag akarata érvényesül-e mindenben, vagy van még szándék arra, hogy a közösen hozott döntéseknek súlyuk legyen.

Sallai a levél szerint méltatlannak és gyalázatosnak tartja a fegyelmi testület döntését, illetve azok magatartását is, „akik ezt a döntést megrendelték, akik most a hétvégén a bizalmatokat fogják kérni, hogy újból vezetők legyenek” – ment neki keményen a pártvezetésnek SRB.

Szerinte nagy küzdelem lesz a tisztújításon, ami néhányak részére már csak pozíciókról, hatalomról, erőforrások fölötti rendelkezésekről szóló küzdelem, mint más pártokban.

Sallai megjegyezte azt is, hogy mivel testület a tagi jogok felfüggesztése mellett döntött, így a tisztújító kongresszuson „nyilván nem véletlenül nem vehetek részt”, és így már csak jelen soraival tud fellépni a „hazugság, ármány, vádaskodások, háttérpaktálások, delegált vásárlások ellen”.

Sallai jelezte azt is, hogy fellebbezni fog a fegyelmi bizottság döntése ellen. Levélt pedig azzal zárta, hogy a mostani kongresszus során eldől a tisztújítással: lehet-e más a politika.