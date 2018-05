Anyaország :: 2018. május 28. 10:35 ::

Bernike azt hazudta, ingyen dolgozik nekik Ron Werber, erre most kiderült, hogy az "ingyen" tízmillió forintot jelent

Szél Bernadett és Ungár Péter félrevezeti az LMP vezetését és tagságát, szándékosan elszabotálta a kampányt, és még ki sem fizették Ron Werbert. Ezt állítja két levél, melyet az izraeli tanácsadó ügyvédje küldött az LMP vezetésének. Akár bírósági ügy is lehet a szerződésszegésből - írja a leveleket közzétevő Magyar Narancs.

Meglehetősen súlyos vádakkal illetik az Országgyűlésbe ismét bekerült Lehet Más a Politika vezetését. Több mint 10 millió forinttal tartozik ugyanis az LMP Ron Werbernek, akinek a tanácsadói munkáját szándékosan elszabotálta a párt vezetése. Az izraeli tanácsadó a sorozatos szerződésszegések miatt hagyta ott a pártot egy hónappal a választások előtt, a ki nem fizetett munka miatt pedig bíróságra is hajlandó elmenni – legalábbis ez derül ki abból a két levélből, amelyet Werber ügyvédje küldött az LMP vezetésének.

A Werber cégének nevében eljáró ügyvédi iroda először március 7-én írt levelet, amelyet csak Szél Bernadett társelnök és Ungár Péter elnökségi tag kapott meg. Ez a levél azt állítja, hogy, az LMP több alkalommal is megszegte a Werber tanácsadó cége és a párt (Szél és Ungár által) 2017. december 10-én aláírt tanácsadói szerződést. Mint írják, az LMP vezetése karácsonyig betartotta a szerződést, ám januártól kezdődően „több alkalommal megszegték a Szerződésben vállalt együttműködési kötelezettségüket, továbbá megtagadták az Ügyfelünk [Ron Werber – a szerk.] részére történő információk átadását, megkereséseire, felvetéseire nem válaszolnak, tanácsait, elképzeléseit, részletesen kidolgozott munkatervét ignorálják."

A levél szerint a párt vezetése rendszeresen megkerülte Werbert olyan ügyekben, melyek irányításával eredetileg őt bízták meg, ráadásul arra is utalnak, hogy a pártvezetés kifejezetten elszabotálta a közös munkát. Werber ügyvédje ugyanis azt állítja, hogy Szélék folyamatos késében voltak, minden döntést az utolsó pillanatra hagytak, ezzel

kulcsfontosságú kampányeseményeket téve középszerűvé, hatástalanná, sőt, néhány esetben kontraproduktívvá.

A választások előtt egy hónappal kelt levél szerint ezzel ellehetetlenítik a Werberrel való együttműködést, ráadásul

jelentősen csökkentik, de mindenképp veszélyeztetik a választási eredmények sikerét.

Mindemellett az LMP még csak ki sem fizette Werbernek azt a pénzt, amire a szerződésben kötelezettséget vállaltak. A levél szerint a párt félévnyi tiszteletdíjjal, azaz 18 ezer euróval (5,7 millió forint) tartozik neki, és 16 ezer eurónyi olyan költséget sem fizettek ki, melyet a szerződésben vállaltak: mindez azt jelenti, hogy

az LMP kicsit több mint 10 millió forintot nem fizetett ki a tanácsadónak.

Ez az összeg akár még nőhet is, hiszen azt írják, hogy ha az országgyűlési választásokon olyan eredményt ér el a párt, ami alapján sikerdíj jár a tanácsadónak, azt a pénzt is behajtják. Azt, hogy milyen eredménytől járna plusz pénz Werbernek, és hogy ez az összeg mekkora lehet, egyelőre nem lehet tudni.



"Az LMP ezért fizetni nem fog" - nyilatkozták korábban. És tényleg nem fizettek...

Mivel az LMP vezetése Werberék álláspontja szerint a szerződés több pontját is megszegte, felmondták a megállapodást.

Az ügyvéd egyúttal fizetési felszólítást is küldött a pártnak az elmaradt tiszteletdíj és a költségek megfizetéséről, március 18-i határidővel, azt is hozzátéve, hogy ha az LMP addig nem fizeti ki Werbert, hajlandók akár bíróságra is menni.

A párt azonban nem hogy nem fizetett, de még csak nem is reagált az ügyvédi iroda levelére. Ezt állítja legalábbis egy második levél, melyet szintén ugyanaz az ügyvédi iroda küldött el a pártvezetésnek.

A második levél március 21-én kelt, és a teljes akkori országos elnökség megkapta: Szél Bernadett és Ungár Péter mellett a társelnöki címről lemondott és a választott tisztségektől két évre eltiltott Hadházy Ákos, a pártból verekedés miatt kizárt Sallai Róbert Benedek, Schmuck Erszébet frakcióvezető-helyettes, a valamint az országos nyilvánosság előtt keveset szereplő Ábrahám Júlia, Ferenczi István, Komlósi Csaba és Szoboszlay György Csaba is a címzettek között volt. Ez a levél, melyhez csatolták az első levelet is, már nagyobb nyilvánosságot kapott párton belül, és botrányt is kavart a pártvezetésben.

A második ügyvédi levél újabb fizetési határidőt ad a pártnak, de felajánlja azt is, hogy ha nem tudnak fizetni, akkor „folytassunk egymással egyeztetéseket, állapodjunk meg akár a másképp teljesítésben“. A második levél ezek után viszont azzal is megvádolja Szélt és Ungárt, hogy titkolóznak a párt vezető testületei előtt, és hogy Werberrel kapcsolatban, illetve arról, hogy a tanácsadó miért nem dolgozik már az LMP-nek, „szándékosan félrevezető információk, sőt akár rágalmak is" terjednek a pártban.

Az ügyvédi levél többször is hangsúlyozza, hogy Werber hajlandó a konstruktív együttműködésre a párttal, illetve annak vezető testületeivel. A lap ugyanakkor úgy értesült, a második levélre sem érkezett válasz, sőt a párt az újabb fizetési határidőt sem tartotta, azaz máig nem fizette ki Ron Werbert. Ha ez igaz, akkor az azt is jelentheti, hogy felek a bíróság előtt találkoznak.

A Magyar Narancs megkeresésére Szél Bernadett annyit mondott, hogy részletesen nem ismeri az ügy részleteit, mert nem ő tartotta a kapcsolatot Werberrel. Azt is elmondta, hogy rendezni fogják a vitás kérdéseket a tanácsadóval, és bízik abban, hogy sikerül minden kérdésre megoldást találni.

Íme a két levél egymás után:

