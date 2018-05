Anyaország :: 2018. május 29. 09:26 ::

Baltával verte agyon élettársa szüleit egy alkoholista Hódmezővásárhelyen - "szerelme" is kivette a részét a gyilkosságból

A Szegedi Járásbíróság 30 napra nem jogerősen elrendelte annak a nőnek és férfinak az előzetes letartóztatását, akik megalapozottan gyanúsíthatók több ember sérelmére, különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen, bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy ellen elkövetett emberölés bűntettének elkövetésével. A férfi baltával ütötte agyon élettársa szüleit.



A bűncselekmény elkövetésekor a gyanúsítottak élettársként éltek együtt a sértettek hódmezővásárhelyi családi házának külön lakrészében. A bűncselekmény elkövetése előtt a gyanúsítottak és a sértettek között elmérgesedett a viszony a gyanúsítottak folyamatos alkoholizáló életmódja miatt. A sértettek ezért többször is felszólították a gyanúsítottakat az elköltözésre.

Múlt csütörtökön nagy mennyiségű szeszes ital és gyógyszert fogyasztása után a 86 éves házigazdát a lánya kicsalta a Gregus Máté utcai háza konyhájába, ahol a lány élettársa egy baltával többször is fejbe ütötte. Ezt követően a férfi bement az egyik szobába áldozata 78 éves feleségéhez, akit baltával többször is fejbe ütött. Az áldozatok lánya ezalatt úgy döntött, hogy egy gázpalackot is felrobbant annak érdekében, hogy a sértettek biztosan életüket veszítsék. A gázpalackból kiáramló gáz meggyújtásának hatására az ingatlan begyulladt, a gyanúsítottak pedig szórakozni indultak. Ám amikor hajnalban hazaérkeztek, azt látták, hogy a ház nem égett le, így ismételten felgyújtották az ingatlant.

A sértettek halálát a fejükre mért nagy erejű ütések következtében kialakult sérülések okozták.

A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottak kiemelkedő tárgyi súlyú, magas büntetési tétellel fenyegetett (tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő) bűncselekményt "látszanak megvalósítani", melyre tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a hatóságok elől megszöknének, vagy elrejtőznének, illetve a gyanúsítottak előéletére figyelemmel megalapozottan feltehető az is, hogy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el.

A fentieken túl a bíróság álláspontja szerint az egyik gyanúsított vonatkozásában megalapozottan feltehető az is, hogy a bizonyítékok megsemmisítésével vagy elrejtésével a bizonyítási eljárás meghiúsítására, magakadályozására törekedne.

Ezért a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelését a bíróság mindenképpen indokoltnak tartotta. A bíróság döntését az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a végzések nem emelkedtek jogerőre.

(Promenád nyomán)