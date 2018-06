Anyaország :: 2018. június 3. 10:25 ::

Felgyújtották fel a katolikus templomot Kemenessömjénben - nem beszámítható fiatalokat értek tetten

Két fiatal (?) még szombatra virradó éjszaka tüzet okozott a kemenessömjéni templomban, a karzaton, az orgona mellett - írta meg szombaton a vaol.hu.

Kurucz Attila polgármestert - aki a templom sekrestyése is - péntekről szombatra virradóra, éjfél után azzal riasztották a falubeliek, hogy világosság van a templomban, ahol két fiatalembert találtak - írták.

Egy fémből készült - rácsos - és egy fából készült ajtót kellett feltörniük az elkövetőknek, hogy bejussanak.

A két éve kilencmillió forintért vásárolt orgona teljesen kiégett.

Az elkövetők közül egyikük helybeli, akit kérdőre vontak, de nem tudta megindokolni a tettét - írták.

A tűzoltók eloltották a tüzet, de a templomot belül újra kell festeni, a falak kormosak lettek.



A két éve kilencmillió forintért vásárolt orgona teljesen megsemmisült (fotó: Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság)

Az MTI úgy tudja, hogy az esetet a rendőrség és a tűzoltóság is vizsgálja, a károkat teljes egészében viszont csak hétfőn mérik fel.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége szombat este a távirati irodához eljuttatott közleményében fejezte ki megdöbbenését és szomorúságát amiatt, hogy a Vas megyei községben a két férfi felgyújtotta a templomot.

Bogárdi Szabó István, az egyház zsinatának lelkészi elnöke és Huszár Pál, az egyház zsinatának világi elnöke közleményükben úgy fogalmaztak: "Hálát adunk Istennek, hogy a tűz nem követelt emberéletet, ugyanakkor sajnáljuk a közösséget ért lelki megrázkódtatást és anyagi kárt".



A képen jól látható a füsthatár, ameddig füsttel telt fel a mennyezet alatt a templom belseje (fotó: Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság)

A nemzeti összetartozás napjára készülve azért fohászkodunk a mindenható Istenhez, hogy békében és szeretetben élhessünk együtt Magyarországon - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Frissítés: Nem voltak beszámíthatók, bűntársaik is lehettek

Kurucz Attila polgármester elmondta, két ajtón át betörve tudtak bejutni a templomba. A két tettenért fiatal közül az egyik falubeli, a másik a szomszéd faluból való, de szemtanúk szerint társaik is lehettek. Azt is hozzátette, a két fiatalnak nem volt tiszta a tudata, egyáltalán nem voltak a fiatalok beszámítható állapotban. A Nyugat.hu információi szerint a rendőrség elő is állította őket.

A templomot néhány éve újították fel teljesen, amiért akkoriban az egész falu - beleértve a nem katolikusokat is - összefogott. Most mindenki megdöbbenten áll a történtek előtt. A polgármester szerint sokan a könnyeikkel küzködtek, amikor délelőtt meglátták a pusztítást, de mint mondta, az összefogást jól jellemzi, már napközben elkezdték kitakarítani, hiszen holnap reggel 8-kor (a polgármestert még szombaton kérdezte a portál - a szerk) mise lesz: "„Ez akkor is a mi templomunk! A hitünkből nem adunk, azt nem hagyjuk senkinek!”"

(MTI - Nyugat.hu nyomán)