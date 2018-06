Anyaország :: 2018. június 6. 16:36 ::

A csúcsra járatott néppártoskodás első mért eredménye: már csak 16%-os támogatottság a biztos szavazók körében

A kampány lecsengésével kissé mérséklődtek a kormánnyal elégedettséget jelző mutatók, ám a HVG számára május végén, 1200 fős reprezentatív mintán készült Medián-felmérés a választók kitartó optimizmusáról árulkodik - írja a lap.

Jó példa erre azok aránya, akik szerint Magyarországon általában véve jó irányba mennek a dolgok: bár márciushoz képest 2 százalékponttal csökkent, a derűlátók mostani, 48 százalékos aránya még mindig a második legmagasabb 2006 tavasza óta. A válaszadók 45 százaléka inkább reménykedve, míg 38 százalékuk inkább aggódva tekint az ország előtt álló időszakra.

Talán már nem is meglepő, hogy a valóságos részvételi aránynál lényegesen többen (kerek 80 százaléknyian) emlékeznek úgy, hogy áprilisban elmentek szavazni. A „győzteshez húzás” jelensége az idén is megfigyelhető: azoknak, akik emlékeik szerint voksoltak, és meg is nevezték a választott pártjukat, 55 százaléka állította, hogy a Fideszre szavazott (szemben a tényleges, 49 százalékkal). A többi párt esetében 1 százalékponton belüli eltérések voltak a felidézett és a tényleges listás szavazatarány között.

A Fidesz teljes népességben mért támogatottsága egyébként valamelyest visszaesett március vége óta (44-ről 41 százalékra), ám még jelenleg is magasabb, mint 2011 januárja és 2018 márciusa között bármikor. A kormánypárt a választani tudó „biztos” szavazók 59 százalékát tudhatja maga mögött, ami lényegesen magasabb arány, mint a választásokon elért listás eredménye.