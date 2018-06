Anyaország :: 2018. június 10. 13:30 ::

Fogynak a magyar végtagok: továbbra is vezetjük az amputációs Európa-ranglistát

Riasztó európai jelentés: még mindig Magyarországon a legtöbb az amputáció. Magyarországra nézve elkeserítő tanulmányt tett közzé az egyik legelismertebb nemzetközi orvosi szaklap: Európában nálunk a legtöbb érszűkület miatt végzett nagy amputáció, az ezeket követő halálozások száma pedig háromszor annyi, mint Finnországban.

A világ legjelentősebb érsebészeti folyóiratának (European Journal of Vascular and Endovascular Surgery) legfrissebb elemzése szerint továbbra is Magyarország vezeti az európai amputációs statisztikákat. A vizsgálatban résztvevő országok közül hazánkban messze a legmagasabb a combot és a lábszárt érintő nagy amputációk száma: az európai átlag 2,5-szerese; eredményeink Szlovákiáét is alulmúlják. Egyértelmű az összefüggés a dohányzás, a várható életkor, az egészségügyre fordított összeg és a magas amputációs arány között. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a nagy amputációt követő halálozás tekintetében is listavezetők vagyunk: az ilyen beavatkozások után itthon minden ötödik beteg meghal a kórházban. Ez a halálozási arány a legkedvezőbb finn adatok háromszorosa.



Egy 2015-ben megjelent, a magyar amputációs helyzetet feldolgozó hazai elemzés adataihoz képest nincs előrelépés. A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság a megoldást az érbetegellátás többszintű fejlesztésében látja a végtagok megmentése érdekében, melynek lényege az érgyógyászati centrumok átalakítása és a finanszírozás javítása.

(MTI)