Ezzel a nettó 17 milliós új járgánnyal pontos lesz az érkezés Auschwitzba - a főrabbi-látogatás szintideje is javulhat végre

Nettó 17,2 millióért vesznek egy új autót Áderék. A régit - ami jó eséllyel nem idősebb 1-2 évnél - beszámíttatják az újba.

Tavaly év végén és idén év elején több állami tisztségviselő is új autót kapott, most a Köztársasági Elnöki Hivatalnál jött el végre a csere ideje - legalábbis az uniós közbeszerzési hirdetmény szerint. A hivatal ugyanis még év elején írt ki közbeszerzési eljárást 1 darab felső-középkategóriás autó beszerzésére, amire egyetlen ajánlat érkezett, a Porsche Hungáriától. Az új autót a becsült nettó 17,5 millió forint helyett 17,2 millióért fogják leszállítani, a szerződést is megkötötték már, június 5-én.



Illusztráció (fotó: Audi)

Áderék a leírás szerint

egy 2018-as,

felső-középkategóriás,

összkerék-meghajtású,

benzines,

protokolláris célú,

konvojképes,

automata váltós,

nagy motorteljesítményű és gyorsulású,

5 ajtós, limuzin kivitelű autót szeretnének, ami véleményünk szerint a legújabb Audi A6-os lehet - írja az Mfor.

A lap szerint cserébe egy korábbi gyártmányú Audi A6-ost számíttatnának be.

