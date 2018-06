Anyaország, Politikusbűnözés :: 2018. június 18. 12:15 ::

A Fideszben azt szeretik, ha a bevételek náluk csapódnak le, így átrendeződhet a médiabirodalom: a felcsúti Zuckerbergé lehet a TV2 (is)

A kormányfő tágabb környezetléből és iparági forrásból is úgy értesült az álellenzéki, szélsőbalos Népszava, hogy rövid időn belül jelentős átrendeződések lehetnek a Fideszhez tartozó médiabirodalomban.

Jelentős átrendeződésekre kerülhet sor a médiapiacon akár még a nyáron – értesült több forrásból a Népszava. A változások elsősorban a Fideszhez kötődő médiaportfóliót érintik, de más szereplők is képbe kerülhetnek. Jelenleg több pletyka, értesülés is kering, ezek időnként egymásnak is ellentmondanak, biztosnak egyelőre az látszik, hogy Orbán Viktor változásokat akar és erre szűk határidőt szabott.



Egy zsidó kormánybiztos a sok közül (Fotó: Vajda József)

Az egyik ilyen, hogy a Fidesz-médiát is eléri a már a kormányoldalon is felpörgetett hatalmi-, gazdasági koncentráció. Ennek több jele is van, még a Heti Válasz írta meg, hogy a korábbi bizalmi ember Seszták Miklós is körön kívül került, az állami vagyon felügyelete pedig immár közvetlenül a miniszterelnök alá tartozik, a 24.hu pedig azt közölte, hogy az állami tulajdonban lévő bankokból és a takarékpénztárakból egy OTP-konkurens bankot gründolnak Mészáros Lőrinc bizalmi embere, Vida József vezetésével. Bár az értesülést Gulyás Gergely csütörtökön „képzelgésnek” minősítette, az időközben fideszes milliókkal kitömött Népszava banki forrásból úgy értesült, valóban létezik ilyen elképzelés, igaz, egyelőre csak a tervezés szintjén.

Mészáros Lőrinc még tovább terjeszkedhet a médiapiacon is. Az egyik lehetséges forgatókönyv ugyanis arról szól, hogy a volt felcsúti polgármesterhez kerülhet a jelenleg "Andy" Vajna érdekeltségébe tartozó TV2 és a két megyei napilap, a Kisalföld és a Délmagyarország. A lap forrásai szerint a miniszterelnök elégedetlen a TV2 működésével, mivel egyelőre megszorítani sem sikerült az RTL Klubot, ráadásul a milliárdos állami hirdetésekkel kitömött csatorna állítólag drágán működik. A zsidó kormánybiztossal - a Népszava egy iparági forrása szerint - azért is „elégedetlenek”, mert az érdekeltségébe tartozó Bors „nem állt bele eléggé a kampányba”, Vajna a Fideszes kéréseket állítólag azzal hárította el, hogy a bulvárlapot tisztán üzleti alapon akarja működtetni, így a baloldali olvasókat nem akarja elveszíteni azzal, hogy a Lokálhoz vagy a Riposthoz teszi hasonlóvá a Borsot. Egy másik elképzelés szerint egy-egy cégbe szerveznék át az összes kormányközeli nyomtatott lapot, a rádiócsatornákat és a televíziókat is, hogy „átláthatóbb legyen a rendszer működése.

A közterületi reklámozásban is változások jöhetnek, a lap már idézett iparági forrása szerint a Fideszből ajánlatot tettek Simicska Lajosnak a Publimont megvásárolására. A plakátcég nemcsak nyereségesen működik, de ezen a piacon a Publimont mellett csak a francia JCDecaux a jelentős szereplő. A teljes kormányzati Soros-kampány is a JCDecaux felületein futott, de a lap forrása szerint „a Fideszben azt szeretik, ha a bevételek náluk csapódnak le”, így merült fel, hogy megszerezzék az Orbán Viktorral összeveszett Simicska Lajostól a Publimontot, aki állítólag hajlik is az eladásra. A végső szót a Fidesz részéről minden esetben maga a miniszterelnök mondja majd ki - írja a lap.