Anyaország :: 2018. június 20. 09:10 ::

Elfogatóparancsot adtak ki a volt érpataki polgármester ellen - becsületsértés miatt

Szokatlannak tűnhet, hogy becsületsértés miatt adnak ki elfogatóparancsot valaki ellen, a rendőrség honlapján azonban összesen 26 emiatt kiadott körözést találtunk. Emiatt a bűncselekmény miatt keresik többek között Budi Györgyöt, Gulyás Petriket és Sztojka Máriót is.

Orosz Mihály Zoltánt azonban nem a rendőrségnek, hanem inkább egy bizonyos egészségügyi intézmény dolgozóinak kellene körözniük, a legutóbbi vele készült riport alapján ugyanis (még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy kik a szerzők) minden kétséget kizáróvá vált, ami korábban is jó okkal gyanítható volt: a " doktor úr " elfáradt, pihenésre lenne szüksége...



Fotók: Marjai János / 24.hu

Frissítés: több büntetőeljárás



A Hír TV is közölte a körözés tényét, hozzátéve: a márciusban leváltott politikus ellen több büntetőeljárás is folyik, többek között sikkasztás, hűtlen kezelés, zaklatás miatt is.