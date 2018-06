Anyaország, Videók :: 2018. június 22. 13:15 ::

Dúró Dóra: hosszú távon elképzelhető még újabb kizárás vagy kilépés a Jobbik-frakcióból

Könnyen lehet, hogy a jövőre esedékes európai parlamenti választáson már önálló erőként méreti meg magát Toroczkai Lászlóék új mozgalma. A Jobbik frakciójából kizárt Dúró Dóra legalábbis ezt támogatná, ha a szombati zászlóbontáson a pártalapítás mellett döntenek. Az Azonnali.hu interjúja.



Fotó: Kiss Brigi / Azonnali

- Szombaton a Jobbikból kizárt Toroczkai Lászlóval zászlót bontanak és elindul valami új. Pontosan mi is lesz ez? Visszatér a radikális hang, a „rikárdózás”, az uniós zászlóégetés, a melegellenesség?

- Ha a meleggel bajunk volna, nem ilyen szép, nyári napon tartanánk zászlóbontó gyűlésünket.

Komolyra fordítva, a homoszexuális propaganda köztéri, illetve fővárosi önkormányzati mozikban való folytatásának ellenzését nem tartom ördögtől valónak. A zászlóégetés Vona Gábor jobbkezének, Szabó Gábor pártigazgatónak a javaslatára, a Jobbik elnökségének többségi döntése alapján történt, négy elnökségi tag fizikailag is részt vett benne, így ez inkább rájuk tartozik, még ha mi nem is tagadjuk meg a múltunkat.

Túlzott leegyszerűsítésnek érzem rikárdózásnak minősíteni azt, ha rávilágítunk, amit az immár alkotmánybíró Pokol Béla is megírt az Európa végnapjai című könyvében: a cigányság generációnként megduplázódik, a magyarság pedig megfeleződik.

A problémák elhallgatását ne várja a Mi Hazánk Mozgalomtól, de a sorskérdésekkel való szembenézés nem hiba, hanem követelmény szerintem.

Felelős politizálásra készülünk tehát.

- Nagyon úgy tűnik, hogy egy új pártot indítanak. Honnan van erre pénzük?

- Bármilyen szervezet is jön létre, az első időszakban mindenképpen az önkéntesség lesz a meghatározó. A június 23-i, egész napos zászlóbontó rendezvényre is adományt gyűjtöttünk, abból fogjuk finanszírozni a közel kétmillió forintos költséget. Bízunk benne, hogy lesznek majd később is támogatóink, ha ugyanis ez egy jelentős politikai erővé válik – márpedig a felmérések szerint van fogadókészség a társadalomban erre az irányvonalra –, akkor lesznek olyan támogatók is, akik akár anyagilag is tudják segíteni a mozgalmat.

- Ha gyakorlatiasan nézzük, egy párt alapításához kellenek jogi szakértők, országszerte irodák, aztán ott van rezsiköltség, ki kell fizetni a telefonszámlát, vagy éppen a benzinköltséget. Ezekre mind össze tudják szedni a pénz magánadományokból?



- Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy számos polgármester és önkormányzati képviselő csatlakozott már most ehhez a mozgalomhoz, nekik a képviselői munkájuk ellátáshoz rendelkezésre állnak nyilvánvalóan eszközök. Emellett komplett szervezetek lépnek át a Jobbikból, akik eddig is működtették magukat helyi szinten.

- Ha már kilépések: várható, hogy a Jobbik frakciójából lesznek követői?

- A parlamenti frakció elszakadt a párttól, melynek kongresszusán 46 százalékot ért el Toroczkai László egy nem egészen egyenlő versenyhelyzetben is. Az önkormányzatoknál gyakorlatilag minden nap van új kilépő a Jobbikból, már negyvenöt mandátumról tudunk nevesítve olyanoktól, akik a sajtó számára is bejelentették a szakításukat, pedig nem is mindenki szeretné a búcsúját a nyilvánosság előtt intézni.

Úgy látom, hogy a parlamentben rövid távon nem, de hosszú távon elképzelhető még újabb kizárás vagy kilépés.

- Kikre gondol?

- Egyelőre nem szeretném elmondani.

- Visszatérve a pénzügyekre: fideszes mecénásra számítanak? Nyilván, a Fidesznek most érdeke, hogy minél jobban szalámizzák a Jobbikot.

- Elsőre úgy tűnhet, hogy ez a Fidesznek érdeke, de mi egy olyan politikai közösség vagyunk, amelynek nem titkolt célja, hogy a Fidesz szavazóit is átcsábítsa. Szemben a Jobbikkal, mely csak a baloldali szavazókon osztozkodott a balliberális pártokkal, sőt a jobbikos szavazók jelentős részét még át is engedte a Fidesznek.

Ilyen értelemben tehát ez egyáltalán nem a Fidesz érdeke. Míg az ellenzéki térfél pártjai szinte kivétel nélkül – leegyszerűsítve mondom – birkának nézik a Fidesz szavazóit, mi meg akarjuk őket szólítani, vagyis veszélyesek vagyunk a kormánypártra.

- Azt nehéz vitatni, hogy a kormánypárti médiában nagy teret kaptak önök is, illetve azok a hírek, hogy éppen ki lép ki a Jobbikból. Nyilvánvalóan a Fidesznek jó az, ha egy ellenzéki párt bomlik. Nem tart attól, hogy ha már nem lesznek ilyen hatással a Jobbikra, akkor a megszólalási felület is eltűnik, sőt: jön a lejáratás?

- Mindent megtettem azért, hogy a párt ne szakadjon, de a szoros kongresszusi eredményt nem a kiegyezés követte, hanem a leszámolás, így az alaphelyzetben nem érzem felelősnek magam. Elképzelhető, hogy a Fidesz nem fog kesztyűs kézzel bánni velünk, ha túllépjük azt a határt, ameddig még a jelenlegi helyzet jó nekik.

De nem szabad, hogy ilyen szempontok határozzák meg a mi eltökéltségünket és céljainkat. Próbáljuk a Fideszt, mint politikai szereplőt kizárni a döntéseink meghozatala során – függetlenül attól, hogy a médiájában teret kapunk, vagy sem. Egyébként az utóbbi időben nemcsak a fideszes sajtó volt ránk kíváncsi, ellenzéki médiumok is érdeklődnek.

- Ha egy párt alapítása mellett döntenek, vállalna vezető szerepet?

- Amennyiben a közösség úgy látja, hogy szükség van rám ilyen poszton, akkor természetesen nem fogok elfutni a feladat elől.

- Feltételezem, hogy vannak már konkrét terveik a jövőre vonatkozóan. Az európai parlamenti választáson elindulnának?

- Még nem beszéltük meg ezeket a részleteket. Ha párttá alakul ez a közösség, akkor nyilvánvaló, hogy egy párt elsődleges funkciója elindulni a választásokon. Vagyis, ha a párt mellett döntünk, én szeretném, ha az EP-választáson elindulnánk egy markáns programmal.

- Ilyen esetben viszont már egy kampányról beszélünk, amihez még több pénz kell. Honnan lesz?

- Valamennyi biztosan lesz. A Jobbiknak sem volt sok 2009-ben, a mozgalmi mechanizmusokkal mégis sikerült 15 százalékot elérni az akkori EP-választáson.

- Kitől vennének el szavazókat? A Jobbiktól? A Fidesztől? Baloldalról?

- Leginkább talán a politikában csalódottakat tudnánk megszólítani. Úgy gondolom, hogy ez a mozgalom mindenkit megpróbálna megcélozni, és egy igazságosságra, nemzeti értékrendre épülő közösség lenne. Itt elférnek fideszes szavazók is, csalódott jobbikosok is természetesen, de szerintem még baloldaliak is.

- Egy liberális embert meg tudnak szólítani?



- Kevésbé.

- Eldöntötte már, hogy megtartja vagy visszaadja a Jobbik listáján szerzett parlamenti mandátumát?

- A szombati zászlóbontó gyűléstől teszem függővé, attól, hogy ott az emberek mire kérnek, illetve milyen mértékű igény mutatkozik.

- Ezt hogy kell érteni? Ha 30 ember kéri csak, hogy tartsa meg a mandátumot, akkor az még kevés, ha már 45, akkor hallgat rájuk?

- Nyilván nem, de nehéz volna konkrét számokat mondani. Minden rendezvénynek van egy saját aurája, egy érzete, én ezt az érzést várom valójában, hogy meglesz-e.

- Elképzelhetőnek tartja, hogy ha független képviselő lesz, akkor fél év elteltével – ennyinek a szabályok szerint el kell telnie – beül valamelyik frakcióba?

- Elképzelhetetlennek tartom.

- A Fideszt kizárja?

- Természetesen.

- Az Országházban ülünk, ahol most a Jobbik frakciója is bent van. Beszélget velük?

- Köszönni szoktunk egymásnak legtöbbjükkel, de ennél több kommunikáció nem jellemző egyelőre.

Steinmetz Ádám ül most mellettem, ezt ő is kérte a kizárásom után, vele szoktam beszélgetni, illetve Volner Jánossal és Apáti Istvánnal is beszéltem párszor, de a többiekkel nem sokat.

- Mit mondanak önnek?

- Baráti beszélgetéseket folytatunk.

- Jelzi nekik, hogy csalódott bennük, amiért kizárták a Jobbik frakciójából?

- Ők hárman fel is szólaltak mellettem az ominózus frakcióülésen, nem is támogatták a kizárásomat. Rájuk nem is neheztelek. A többiek döntése váratlanul ért, hátba szúrásként éltem meg, de most már a jövőbe tekintek.

Frissítés: Mirkóczki kijelentéséről a HírTV-ben: "körülbelül kétnaponta lép ki száz ember"