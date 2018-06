Anyaország :: 2018. június 25. 16:56 ::

"Az uniós érdekek súlyos megértése" - elfogadták a Sargentini-jelentést

Nagy többséggel elfogadta a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentést hétfőn az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE), e szerint az országban fennáll a veszélye az uniós értékek súlyos és módszeres megsértésének, így indokolt az alapszerződés hetes cikke szerinti eljárás megindítása.

A szavazáson 56 képviselő vett részt: 37-en támogatták a számos ponton módosított tervezetet, 19-en ellene voksoltak, senki nem tartózkodott. A Fidesz-KDNP-s politikusok önálló módosító indítványainak nagy többségét elvetette a szakbizottság. A Judith Sargentini zöldpárti jelentéstevő által összeállított dokumentum ezután várhatóan ősszel kerül a plenáris ülés elé.

Szijjártó: ez koncepciós eljárás

Brüsszelben koncepciós eljárás zajlott Magyarországgal szemben, és ezt most egy politikai ítélettel zárták le – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, londoni munkalátogatása alkalmával az MTI-nek azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottsága (LIBE) szavazott a jogállamiság magyarországi helyzetéről szóló különjelentésről. A tárcavezető úgy fogalmazott: „sajnos mi a magyar történelemből számtalan hasonló eljárásra emlékszünk, amikor az ítélet már megírásra került azelőtt, hogy az eljárást megkezdték volna”.

Megjegyezte: ebben az eljárásban Brüsszelt egyetlen dolog nem érdekelte, mégpedig a valóság. Súlyos vita van Brüsszel és Magyarország között a migrációval kapcsolatban – mutatott rá. Kifejtette: Brüsszelben „a migrációt és az ezen keresztül megvalósuló európai népességcserét tekintik értéknek”. Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezzel szemben „mi a biztonságot, a család, a keresztény kultúra védelmét és a munka megbecsülését tekintjük olyan európai értékeknek, amelyeket követni, képviselni és védeni kell”. Közölte: jól látszik, hogy „Brüsszelben Soros György kottájából játszanak, Soros György nézeteit és érdekeit képviselik, mi pedig Magyarországon a magyar emberek érdekeit nézzük”.

Ezért „természetesen kitartunk az illegális migrációval szembeni politikánk mellett, és nem fogjuk engedni, hogy egyetlenegy illegális bevándorló is betegye a lábát Magyarországra” – mondta. A külügyminiszter hangsúlyozta: megvédjük Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Arra is kitért, hogy azok a politikusok, akik most „egy koncepciós eljárás végén politikai ítéletet mondtak Magyarországról”, semmilyen jogosultsággal nem rendelkeznek arra, hogy a magyar embereket elítéljék, „minősítgessék”, támadják. Majd a magyar emberek mondanak ítéletet e politikusok brüsszeli teljesítményéről jövőre az európai parlamenti választáson – közölte Szijjártó Péter.