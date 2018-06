Anyaország :: 2018. június 26. 09:26 ::

Lefideszesezte a Jobbik azokat, akiknek nem tetszik, hogy balliberális mocsárrá züllesztették a korábbi pártjukat

Jakab Péter szóvivő még vasárnap is úgy nyilatkozott az ATV Híradónak, hogy nem csökken a párttagság létszáma, hanem "folyamatos változásban van". Az atv.hu most arra volt kíváncsi, hogy a Jobbikból kivált mozgalom milyen hatással lesz magára az „anyaszervezetre”, ezért több vezető tisztségviselőt is megkerestek. Többen felvették ugyan a telefont, de nem akartak nyilatkozni, és olyan is volt, akit el sem értek.

Végül a Jobbik sajtóosztályától kaptak választ, amiben azt írták: semmilyen konkurenciát nem jelent a Jobbiknak a Toroczkai/Novák-féle csoport, hiszen, ahogyan fogalmaznak:

ők kiegyezni akarnak az Orbán-rendszerrel, mi le akarjuk váltani. Ők a Fidesz egy platformjaként működnek, mi legerősebb ellenzéki pártként.

Annak ellenére, hogy polgármesterek, középvezetők távoztak korábban a pártból, és komplett alapszervezetek is hátat fordítottak a Jobbiknak, közleményükben leszögezik: „a Jobbik nem szakad, hiszen nemcsak kilépők, de belépők is vannak”. Majd emlékeztetnek: régebben is voltak már A Mi Magunkhoz hasonló szervezetek, a Fidesz-média pedig akkor is „szakadásról ábrándozott”, miközben – a közleményük szerint – negyedmillióval növelték a szavazótáborukat.

A jövőbeli viták egyedül a mandátumokat érinthetik, hiszen, ahogyan a közleményükben is jelzik: semmi más dolguk nincs a Toroczkai-féle szervezettel, mint hogy a „Novák Előd mozgalmához” csatlakozottakat felszólítsák, adják vissza a Jobbik listájáról szerzett mandátumukat.