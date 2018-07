Anyaország :: 2018. július 4. 11:14 ::

"Jön a Budapest Pride, szélsőjobboldali szervezetek pedig megint erődemonstrációra készülnek. A rendőrség korábban képes volt kordonok nélkül biztosítani a felvonulást, de a Jobbik szakadásával új radikálisok jelentkeztek be, akik már nem annyira megengedőek, mint a kései Vona Gábor" – írja a Népszava.

Valószínűleg az utolsó pillanatokig nem lesz hivatalos információ arról, hogy a rendőrség kordonokkal vagy élő erővel biztosítja a Budapest Pride felvonulást – mondta Karlik Cintia, a rendezvény szóvivője a balliberális lapnak.

Az aberráltak rendezvénye szombaton délután háromkor kezdődik a Városligeti fasorban, innen indulnak a Kossuth térre. A szóvivő közlése szerint biztonsági okok miatt a pontos útvonal egyelőre nem nyilvános.

"A biztonsági szempontok idén újra fókuszba kerültek. A néppártosodó Jobbik egy ideje visszavett a homofób szövegekből, ezzel párhuzamosan próbálta kontrollálni és pacifikálni a holdudvarához tartozó szervezeteket is. Vona Gábor, a Jobbik időközben lemondott elnöke tavaly év végére eljutott oda, hogy már nem tiltaná be a felvonulást. A Jobbik szakadásával viszont a szélsőjobboldal újra elszabadult" – állapítja meg a Népszava.

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Betyársereg és más szervezetek ellentüntetéseket jelentettek be. Petíció is indult, hogy a felvonulást ne engedélyezzék, a kezdeményezést több mint 30 ezren írták alá.

Novák Előd, a Jobbikból kiváltak pártja, a Mi Hazánk Mozgalom egyik alapítója közleményben bírálta a Fideszt, amiért korlátozni akarja a gyülekezési jogot. Novák ugyanakkor helyénvalónak tartaná, ha a kormány "a homoszexuális propagandát célzó, provokatív felvonulás betiltásán" dolgozna.

Tekinthetjük a párt hivatalos állásfoglalásának, amit Novák Előd írt – közölte a Népszava kérdésére Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője. "Nem azt mondjuk, hogy nem lehet szűkíteni a gyülekezési jogot, azzal nem értünk egyet, amit a kormány javasolt" – magyarázta. A "Pride" szerinte nem használ a magyar társadalomnak: "Továbbmegyek: bár nem tisztem a homoszexuális emberek nevében beszélni, azt gondolom, hogy nekik sem használ" – vélekedett Toroczkai, aki még nem tudja, hogy ott lesz-e valamelyik ellentüntetésen. A kérdésre, hogy pártja tagjait részvételre biztatja-e, elmondta: "amennyiben az egy törvényes, bejelentett ellendemonstráció, akkor igen".

Jakab Péter, a Jobbik szóvivője a Népszavának arról beszélt, hogy a szexualitás nem közterületre, hanem a hálószobába való. Súlyosan közszeméremsértő cselekedeteknek nincs helye közterületen. (A rendőrség korábban is felhívta rá a felvonulók figyelmét, hogy "tartózkodjanak minden olyan magatartástól, amely alkalmas lehet a közerkölcs, a közszemérem megsértésére" – jegyzi meg a Népszava szerkesztője.) Ami az ellentüntetéseket illeti, a Jobbik mindenkinek az egyéni belátására bízza, hogy "törvényes keretek között hogyan tölti el a szombati napot".

A hazafias szervezkedés ellenére a vonaglók szervezői azt szeretnék, ha csak indokolt helyeken lennének kordonok, amúgy pedig bárki szabadon csatlakozhatna a felvonuláshoz. "Az erőszakos ellentüntetőket kell körbekordonozni" – jelentette ki Karlik Cintia, aki szerint a rendőrség tavaly bizonyította, hogy képes kordonok nélkül is eredményesen fellépni a "rendbontókkal" szemben.

Az amerikai, a brit, a holland, az izraeli és a svéd nagykövetség képviselője személyesen is jelen lesz a "Budapest Pride felvonuláson" – számolt be a szóvivő. A rendezvényt támogató, várhatóan legalább harminc nagykövetség napokon belül közös nyilatkozatban is kifejezi szolidaritását – írja a Népszava.