Nem mentette meg Simicskát a jobbikos 2/3: az Orbánnal továbbra is jó viszonyt ápoló üzlettárs veszi át a boltot

Nyerges Zsolt vásárolja meg Simicska Lajos és családja építőipari, mezőgazdasági, média- és közterületi reklámpiaci, illetve vagyonkezelői üzleti érdekeltségeit.



Ő tényleg megpróbálta...

A cégek irányításában üzlettársként vagy vezető tisztségviselőként részt vevő Nyerges Zsolt szerdán közölte az MTI-vel, hogy a szükséges eljárások a Gazdasági Versenyhivatal eljárásrendjének megfelelően megindulnak. A tranzakciók a versenyjogi hatóság jóváhagyását követően zárulnak le.

A szerződések tartalma, a vételár és a kivásárlás egyéb részletei üzleti titkot képeznek, amelyet a felek nem hoznak nyilvánosságra – olvasható a közleményben.

Tündöklés és G-nap

Simicska Lajos a Napi.hu idei kiadványa szerint Magyarország 13. leggazgadabb embere volt az eladás előtt, vagyonát a kiadvány 77 milliárd forintra becsülte. A cégbirodalom azonban rég túl van a csúcson: a G-nap, vagyis az egykori oligarcha és Orbán Viktor látványos 2015 februári összeveszése óta ugyanis nem kap állami megrendeléseket.

Nyerges Simicska egyik legrégebbi üzlettársa, sokáig volt a Közgép vezérigazgatója is, de neki Simicskával ellentétben nem volt éles vitája, majd látványos szakítása Orbán Viktorral. Olyannyira nem, hogy Nyerges és Orbán 2016-ban, tehát már a G-nap után együtt adtak át egy szolnoki stadiont.



Fotó: Túry Gergely/HVG

Az üzletember, aki egy középiskolába járt Orbán Viktorral, és Bibó István Szakkollégiumból is ismerték egymást, ott volt a Fidesz születésénél, és gazdasági igazgatóként az ő nevéhez köthető a párt gazdasági holdudvarának kialakítása is. Ezt ritka interjúi egyikében 1994-ben ezzel indokolta: "a politikához ugyanaz a három dolog szükséges, mint a háborúhoz".

A "piacon" első nagy fogása a Mahir megszerzése volt, az állami hirdetési cég 1994-ben került a Fidesz-közelinek tartott B-Reklám Kft-hez. Négy évvel később, amikor a Fidesz kormányt alakíthatott, a párthoz és Simicskához köthető gazdasági érdekkörbe már 60 cég tartozott. A választási győzelem után azonban ennél is komolyabb feladatot kapott az üzletember: ő lett az adóhivatal elnöke. Ez a karrier sokáig nem tartott, helyét munkatársa, Vida Ildikó vette át, aki 2010 után is az akkor már átszervezett hivatal élére állhatott. Vida jelenleg a Közgép elnök-vezérigazgatója.

Az első Fidesz-kormány hivatali idejére tehető a Közgép megvásárlása is, amelyet már Nyerges Zsolttal vittek véghez. Az igazi áttörés azonban 2010-ig, az újabb Orbán-kormány hivatalba lépéséig váratott magára, az ezt követő időszakban az építőipari cég több százmilliárdnyi állami megbízást nyert el, szinte kizárólag uniós forrásokból.

Simicska azonban nem csak az állami segítséggel előretolt cég szinonimájává vált Közgépre támaszkodhatott: Nyergessel közösen vezették a Mahirból kinőtt Publimotot, az agrárérdekeltségeket fogta össze a Mezort Zrt., és időközben az üzletember médiabirodalma is óriásira nőtt: benne a szintén a kilencvenes években megszerzett és a 2018-as választások után bezárt Magyar Nemzettel, a HírTV-vel, a Heti Válasszal és az ingyen terjesztett Metróval (később Metropollal).

A kiterjedt cégháló tündöklése akkor ért véget, amikor Simicska összeveszett Orbán Viktorral. Viszonyuk megromlásáról már 2014-ben tudni lehetett, 2015 februárjában azonban igen látványos fordulatot vett a személyes vita: a reklámadó terve ellen tiltakozó Simicskával saját lapja, a Magyar Nemzet szerkesztői szálltak szembe, amire az üzletember emlékezetes mondattal reagált:

Orbán egy geci.

Ezt követően nemhogy állami megbízásokat nem kaptak az üzletember érdekeltségei, de a Közgépet ki is zárták a közbeszerzéseken való részvételből. Ezt a döntést időközben bíróság semmisítette meg, ettől azonban kegyvesztett maradt a cégcsoport.

A Közgép mellett harcot indítottak a Mahirral szemben is, ennek része volt, hogy a főváros szerződést bontott a társasággal, majd elkezdték elbontani a cég hirdetőtábláit – amíg egy bírósági döntés ezt le nem állíttatta. A Metropol annak esett áldozatul, hogy a BKV nem hosszabbított szerződést a céggel, így azt már nem lehetett a megállókban terjeszteni – a 2016 júniusában egyik napról a másikra bezárt lap helyét a Habony Árpád érdekeltségébe tartozó Modern Media Group lapja, a Lokál vette át. Simicska rádiójának, a Class FM-nek pedig a sugárzási engedélyét nem hosszabbították meg.

Mi maradt a birodalomból?

A kegyesztettség ellenére a Simicska-cégbirodalom még a legutóbbi időkben is szép pénzeket hozott: 2017-ben a tulajdonosok egymilliárd forintnál is több pénzt vettek ki ezekből a vállalatokból. A legnagyobb nyereséggel a Közgép zárta az előző évet, igaz, a 679 milliós plusz még így is aprópénz ahhoz képest, amennyi nyereség a G-nap előtt összejött, amikor az volt a nagy meglepetés, ha egy-egy építőipari közbeszerzésen nem a Közgép nyert.

A közterületi reklámokból érkező bevétel ugyan látványosan visszaesett, de azért a Publimont nyeresége így is 409 millió forint lett tavaly. A kültéri reklámplakátoknak országszerte ma nagyjából harmada, mintegy 1100 plakáthely a Publimonté. Az érdekeltségi kör másik cége, az Euro Publicity már csak 71 millió forint nyereséget szállított. Ennél egy kicsivel volt csak jobb éve a Mahir Cityposter Kft.-nek, amely 88 milliós pluszban zárta az előző évet.

Nagyot kaszált a Hung-Ister Zrt. is egy állami megállapodáson: a Szerencsejáték Zrt. 2,3 milliárd forintért szerződött a céggel a „sorsolási műsorok gyártására” és a műsorok üzemeltetési költségeire.

Földbirtokosként nem egyszerű Simicska helyzete: a Mezort-csoport egyre kevesebb terület alapú támogatást kap 2016 óta. Simicska korábban évtizedekre nyert földhasználati jogot, még most is vannak 2051-ig élő szerződései. Csakhogy a bérleti díjakat kétévente felül lehet vizsgálni, és a földeladást épp azokkal a földekkel kezdte el az állam, amelyeket a Simicskához köthető agrárcégek béreltek.

Mi lesz a HírTV-vel?

Nagy kérdés, hogy mi lesz a HírTV-vel. Amikor a választások után Simicska bezárta a Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót (miután eladni sem akarta senkinek), felvetődött, mi lesz a tévétársasággal. A HírTV-ről sokáig az a hír járta, hogy Simicska különösen nagy kegyben tartja, médiaportfóliója ékeként tekint rá. De amikor az újság és a rádió bezárt, a tévénél is költségcsökkentésről lehetett hallani, lassú agóniáról és csoportos létszámleépítésről.

Ugyan Schlecht Csaba 2016 júliusában azt nyilatkozta még, hogy Simicska 2018 végéig félretette a pénzt a Lánchíd Rádió, a HírTV és a Magyar Nemzet működésére, most úgy tűnik (mivel a nyomtatott Heti Válasz is megszűnt, és a digitális változat sem tűnik hosszú távon életképesnek), az utolsó bástya sorsa is kérdéses.

Április közepén arról szóltak a hírek, hogy a csatornától 30-40 embert küldenek el, akkor azt állították, a „jelenlegi médiapiaci körülmények között a HírTV hosszú távú, hatékony működésének fenntartása érdekében a televízió csoportos létszámleépítést hajt végre. Az intézkedés a társaság több területét érinti, beleértve a menedzsmentet is.”

A szerdai Nyerges–Simicska-bejelentés állítólag teljesen váratlanul érte HírTV-seket, név nélkül többen is csak annyit mondtak, házon belül is csak néhány napja kezdtek el arról suttogni, jöhet Nyerges; miközben pletykák több potenciális vevőről is vannak. Az ott dolgozóknak későbbre ígértek tájékoztatást, egyelőre nekik sincs tudomásuk arról, hogyan tovább.

"Szeretnénk, ha hagynának minket dolgozni. Ahogy eddig is tettük a dolgunkat, ezután is csak ezt akarjuk" – mondta egyikük.

Frissítés: Orbán is áldását adhatta rá



A hvg.hu forrásai szerint az oligarcha az utóbbi időben alig keresett valamit, így döntése nem meglepő.

Mit tudott volna tenni?

– így reagált a lap egyik forrása arra a hírre, hogy Simicska Lajos kiszállt az üzleti életből, és minden érdekeltségét tulajdonostársának, Nyerges Zsoltnak adta el. Az üzletember állítólag „seggreült az újabb kétharmadtól”, és úgy látja, a jelenlegi feltételek között már nem érdemes vállalkoznia.

A lap információi szerint voltak arra utaló jelek, hogy Simicska Lajos megválni készül minden üzleti érdekeltségétől. Attól kezdve, hogy a választás után bezárta a Lánchíd Rádiót és a Magyar Nemzetet, elveszítette az érdeklődését, gyakorlatilag minden üzleti érdekeltségét elengedte.

Az utóbbi időben állítólag alig keresett valamit az üzleti életben, a Közgép potyadék pénzeket hozott, a médián éves szinten 3 milliárdot bukott, egy fillér üzletet nem tudott csinálni, így egyáltalán nem meglepő a lépése.

Az azonban annál inkább, hogy Nyerges Zsoltnak adta el a cégbirodalmát. Ő egy igazi „Simicska-fertőzött”. Ez azt jelenti, hogy mindig is ő állt a legközelebb hozzá, együtt mozogtak.

Az ügyletet állítólag Orbán Viktor miniszterelnöknek is jóvá kellett hagynia. Simicska gyakran mondogatta, hogy az lehet médiavállalkozó ma Magyarországon, akinek Orbán Viktor megengedi. Ebből lehet arra következtetni, hogy Orbán Viktor áldását adta a Simicska–Nyerges-üzletre.

(MTI - HVG nyomán)