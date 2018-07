Anyaország :: 2018. július 6. 11:55 ::

Mi Hazánk: a kormánynak be kellene tiltania a szombati felvonulást

Alább olvasható a közleményük.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint ártalmas a magyar társadalomra a homoszexualitást provokatív, sokszor vallásgyalázó elemekkel népszerűsíteni kívánó rendezvénysorozat, különösen az utcai demonstráció, amelynek nem szabadna, hogy a kormányzat teret adjon. Mindemellett őszintén reménykedünk benne, hogy található más olyan kérdés is a magyarság életében, amelyet tartanak annyira fontosnak a hazánkba akkreditált nagykövetek, hogy ilyen nagy számban csatlakozzanak hozzá, pl. a gyermekszegénység vagy a külhoni magyarság kisebbségi jogainak ügyében.

Magyarország legnagyobb problémájának az évtizedek óta megoldatlan, sőt egyre fokozódó demográfiai válságot tartja a Mi Hazánk, hiszen a nemzetpolitikai vetületen túl már az egész államháztartás is veszélyben van. Erre a katasztrófára eddig egyik kormánynak sem sikerült megfelelő hatékonyságú válaszokat adnia, így pl. a homoszexuális felvonulás helyett is sokkal inkább lenne helye olyan rendezvénysorozatnak, amely tudatosítja a fiatalokban a házasság és a gyermekvállalás felelősségét és csodáit, hogy újra lélekszámában és anyagiakban is gyarapodó nemzet legyünk.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a kormánynak a gyülekezési törvény módosítása során inkább a homoszexuális propagandát célzó, provokatív felvonulás betiltásán kellene dolgoznia, bár a jelenlegi törvények alapján is felléphetnének, hiszen a garázdaság szabálysértésének definíciója szerint "Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el."

Dúró Dóra országgyűlési képviselő

Mi Hazánk Mozgalom