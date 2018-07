Anyaország, Politikusbűnözés :: 2018. július 13. 08:41 ::

A Czeglédy-ügyben is halad az elszámoltatás: már csak ketten vannak rács mögött a huszonkettőből

Két gyanúsított esetében is enyhített a bíróság a velük szemben elrendelt letartóztatáson Czeglédy Csaba és társai ügyében – értesült a Magyar Idők. A szóban forgó két gyanúsított esetében a Csongrád Megyei Főügyészség a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta, amit első fokon a Szegedi Járásbíróság jóvá is hagyott.

A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék azonban megváltoztatta a döntést, és mindkettőjük esetében úgynevezett ingatlanhoz kötött bűnügyi felügyeletet rendelt el, amit nyomkövető eszköz segítségével ellenőriz a hatóság – közölte a lap érdeklődésére Serfőző Katalin, a megyei főügyészség helyettes szóvivője. Az elrendelt kényszerintézkedés a korábbi házi őrizetnek felel meg.

Az ügy huszonkét terhelje közül így már csak ketten vannak rács mögött. A gyanú szerint a bűnszervezetet vezető Czeglédy letartóztatását július 5-én hosszabbította meg a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója a bűnismétlés és az eljárás meghiúsításának veszélye miatt. Czeglédy az Éljen Szombathely!–MSZP–DK–Együtt szombathelyi önkormányzati képviselője volt, de mandátuma – miután letartóztatásba helyezték, és egy éven át nem vett részt a közgyűlés munkájában – megszűnt.

Czeglédy országgyűlési képviselőjelöltként kiszabadult a letartóztatásából, majd másnap újabb bűncselekménnyel meg­gyanúsítva ismét rács mögé helyezték.

Az MSZP és a DK számára ügyvédként is dolgozó egykori szocialista politikust és társait bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, mintegy 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják.

A nyomozást folytató Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint a Czeglédy vezette bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely az érdekeltségé­ben álló Human Operator Zrt.-n keresztül diák­munka-közvetítéssel foglalkozott. A céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg - írja a Magyar Idők.