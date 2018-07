Anyaország :: 2018. július 20. 16:13 ::

Továbbra is zajlik az élet az LMP háza táján: újra megfúrták Demeter Márta párttagságát, Gémesiék szakítottak a párttal

Minden napra jut valami sajátos pártpolitikai parajelenség az LMP-ben: információink szerint többen is megfúrták az LMP-s mandátummal parlamentben ülő Demeter Márta belépését a pártba. Olyan LMP-tag is van, aki egyszerűen "mandátumtolvaj"-nak nevezte az exszocialista képviselőjüket. Demeter egyszer már vétót kapott, a mostani megtorpedózás még nem végleges, mert az országos elnökség megmásíthatja az elutasító döntést - írja a HVG.

Már júniusban egyszer megbukott az LMP szabályain Demeter párttagsága, mert többen nemtetszésüket fejezték ki az MSZP frakciójából érkező politikus belépése ellen. Információink szerint most Szél Bernadett jelölte újra tagnak, ajánlásában többek közt azt is felhozza, hogy nemcsak munkabírása, hozzáállása példaértékű Demeternek, de „folyamatosan dolgozik azon, hogy a pártot és a tagságot megismerje, és mi is megismerhessük őt”. Külön kiemelte tagnak ajánlásában, hogy a választás utáni nehéz helyzetben együtt dolgoztak a választási csalások felderítésén, és tapasztalta, hogy nem ismert fáradtságot frakcióbeli társa.

Úgy tűnik, az LMP több tagját sem hatotta meg ez az ajánlás, vagy nem hisznek a héten megbüntetett társelnöknek. A HVG-nek birtokába került ugyanis több, a párt belső fórumán kifejtett vélemény, amely elutasítja Demeter felvételét a pártba – és így formailag megvétózzák azt.



A kép csalóka, az LMP nem sorakozik fel Szél Bernadett (b) - és főleg nem Demeter Márta - mögött (fotó:Szigetváry Zsolt/ MTI) Az egyik kritizáló párttag Komlósi Csaba, országos elnökségi tag, egri önkormányzati képviselő, aki egyenesen „precedens értékűnek” nevezte a belső fórumon a szóban forgó tagfelvételt. Ő Demeter ellen foglalt állást, méghozzá elég keményen: szabályosan kérdőre vonja Szél Bernadettéket és az exszocialistát pártoló többi vezetőt, miért támogatják "az egyik mandátumtolvajt”, ha eközben a pártot elhagyó Hadházyt a mandátumának visszaadására szólították fel. Az egyik kritizáló párttag Komlósi Csaba, országos elnökségi tag, egri önkormányzati képviselő, aki egyenesen „precedens értékűnek” nevezte a belső fórumon a szóban forgó tagfelvételt. Ő Demeter ellen foglalt állást, méghozzá elég keményen: szabályosan kérdőre vonja Szél Bernadettéket és az exszocialistát pártoló többi vezetőt, miért támogatják "az egyik mandátumtolvajt”, ha eközben a pártot elhagyó Hadházyt a mandátumának visszaadására szólították fel.

A párton belüli szakadást jól mutatja, hogy gúnyosan azt is hozzáteszi, hogy „nincs kétsége afelől, hogy szükség esetén meg fogják tudni ezt ékes szavakkal magyarázni”. Az elnökségi tag azt is írta, hogy következetes akar maradni, márpedig Demeter esetében semmi oka megváltoztatni véleményét, ezért megismétli a vétóját.

A zsidó lap megkereste Komlósi Csabát, de nem volt hajlandó mindezt értelmezni, illetve kérdéseikre válaszolni. Mint mondta, nem ért egyet a pártból kibeszéléssel, majd annyival köszönt el, hogy hívják a szervezet sajtósát.

Normális a kapcsolatuk, de kénytelen vétózni

De olyan LMP-s is van, aki „rém kellemetlen”-nek nevezi, hogy „kénytelen vétózni”, mert elismeri Márta munkáját, és még „normális” is a kapcsolatuk. Egy további párttag pedig azzal érvel, hogy „áldozatos munkája” ellenére Demeter „bemutatkozásakor visszautasította a belépés lehetőségét”.

A HVG információi szerint a belső szabályok alapján a vétók után, miatt az országos elnökség fog dönteni.

Így, hogy nem tag, a saját képviselőjük nem választható párttisztségre, és nem szavazhat belső kérdésekben. Az LMP tagfelvételi szabályai úgy vannak kitalálva, hogy lényegében bármelyik tag megvétózhassa az új csatlakozót, hogy ne fordulhassanak elő külső pártfoglalási kísérletek.

Demeter Márta április 8-án a párt egyéni jelöltjeként indult a budapesti 9-es választókerületben, Kőbányán, de végül a párt országos listájának 7. helyéről jutott be a parlamentbe, ahol az LMP frakciójának tagja (vagyis nem volt a visszalépők között, és így kockáztatta a szocialista Burány Sándor megválasztását). Korábban az MSZP tagja volt, még az országos elnökségbe is beválasztották. A szocialisták frakcióját 2017 februárjában hagyta ott.

Közben az Új Kezdet Pártját vezető Gémesi György bejelentette, az LMP-ben zajló folyamatok miatt megszakítják együttműködést a párttal, a frakcióból azonban nem lép ki Hohn Krisztina, a párt képviselője.

Gémesiék szakítottak az LMP-vel

Ugyan az Új Kezdet az LMP-nek köszönhetően jutott képviselői helyhez a parlamentben áprilisban, a továbbiakban nem kívánnak az LMP szövetségesei maradni – jelentette be Gémesi György elnök és a mandátumot megkapó Hohn Krisztina. Igaz, az LMP-vel kötött megállapodásuk eleve csak a választásokig szólt - írja az Azonnali.

Gémesi szerint az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy az LMP etikai bizottsága eltiltotta Szél Bernadett társelnököt a párttisztségek vállalásától.

„Elhatárolódunk ezektől a döntésektől” – jelezte az Új Kezdet elnöke. Nézetkülönbség volt az LMP és az Új Kezdet közt az is, hogy utóbbi párt több politikust léptetett volna vissza a választáson – főként Budapesten. Gémesi emlékeztetett: Csárdi Antal is annak köszönheti mandátumát, hogy visszalépett a többi ellenzéki párt a javára.



Az új LMP-korszakból Hadházy Ákos (b) és Gémesi György (j) már biztos kimarad, de Szél Bernadett (k) helyzete is kétséges(fotó: Botos Tamás / 444) Így a 2016-ban alakult párt önállóan akarja megmérettetni magát a jövő évi európai parlamenti, illetve önkormányzati választásokon. Az Azonnali kérdésére, hogy milyen esélyt adnak maguknak a sikerre, ha egyedül indulnak, Gémesi azt mondta: esélylatolgatásról nincs szó, itt dolgozni kell. Így a 2016-ban alakult párt önállóan akarja megmérettetni magát a jövő évi európai parlamenti, illetve önkormányzati választásokon. Az Azonnali kérdésére, hogy milyen esélyt adnak maguknak a sikerre, ha egyedül indulnak, Gémesi azt mondta: esélylatolgatásról nincs szó, itt dolgozni kell.

Hogy később más párttal működnének-e együtt, arra úgy válaszolt, lokálisan a szövetségkötések lehetősége sokkal szélesebb, mint országosan, „hiszen a személy a lényeg”. Országosan viszont még nem tudják, de például a főpolgármester-választás esetén „nyilván lesznek ilyen jellegű lehetőségek".

A szakítás ellenére Hohn Krisztina nem kíván kilépni az LMP frakciójából, mert úgy érzi, hogy jól tudnak együttműködni. Emlékeztetett arra is, hogy rajta kívül is ül olyan politikus a frakcióban, aki nem LMP-s (Szabó Szabolcs, aki a megszűnt Együtt politikusa). Vagyis úgy tűnik, hogy bár az LMP, mint párt már vállalhatatlan az Új Kezdetnek, a frakcióban ülő politikusokkal jól kijönnek.