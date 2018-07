Anyaország :: 2018. július 25. 09:30 ::

Tanyafejlesztés: szőlészeti és borászati kultúra elterjesztését szolgáló mintaprogramokra is lehet támogatást igényelni

Idén is folytatódik a Tanyafejlesztési program, a 2011 és 2017 között megítélt közel kilencmilliárd forint után újabb 1,2 milliárd forint fordítható erre a célra: a kezdeményezést az idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a szaktárca; a felhívást várhatóan szeptember-októberben teszi közzé a minisztérium, a beérkező pályázatok elbírálása pedig a jövő év elején várható – tudta meg a Magyar Idők Nagy István agrárminisztertől.

Kétféle konstrukció segítségével nyújtanak támogatást: egy önkormányzati típusú, helyi közösségeknek kiírt felhívást és egy egyéni típusú, tanyai lakosok, tanyagazdák számára készült konstrukciót hirdetnek meg. A tanyagondnokokkal, a társadalmi szervezetekkel, valamint az önkormányzatokkal folytatott egyeztetések során kapott visszajelzések alapján az önkormányzati típusú, helyi közösségeknek kiírt pályázati konstrukció részeként az Agrárminisztérium ebben az évben főként a tanyagondnoki szolgálatok támogatására, a tanyán élőknek szervezett programok, szolgáltatások megvalósítására, a tanyasi lakosokat célzó infrastrukturális fejlesztésekre, valamint a gazdaságok és hálózataik támogatására helyezi a hangsúlyt.

Emellett az idén az induló és a legkisebb tanyagazdaságok támogatását is előtérbe helyezik. „Ezzel a tanyasi gazdálkodás újraélesztése mellett a fiatal generációk helyben tartását kívánjuk elősegíteni, ösztönözni” – nyilatkozott a tárcavezető. Továbbra is külön célterületként jelennek meg a Tanyafejlesztési program továbbfejlesztését szolgáló mintaprogramok. Az idei év újdonságaként a szőlészeti és borászati kultúra elterjesztését szolgáló mintaprogramokra is nyerhetnek támogatást az érintettek. Mindkét célterületre egyedi támogatási kérelem benyújtásával lehet jelentkezni – az elbírálás szempontjai érdemben nem változnak.

A program elsődleges célja, hogy a támogatás a tanyákra és a tanyás településekre jusson el, a programhoz pedig minél több tanya, illetve tanyai gazdálkodó csatlakozzon. Cél a mintajelleg, a követhető megoldások, a jó példák feltárása, megvalósítása és bemutatása. A támogatások elsődleges kedvezményezettjei a gazdálkodó tanyák, illetve a szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanyasiak. A támogatás feltétele, hogy a megvalósított beruházásoknak illeszkedniük kell a településfejlesztési koncepcióba, illetve a térség fejlesztési programjába. A tárca tájékoztatása szerint a cél az, hogy a vidéki települések mezőgazdasági kultúrájához kapcsolódó őstermelői tevékenységek helyzete javuljon, megerősödjenek a helyi gazdaságok, és megvalósuljanak a termeléshez kapcsolódó fejlesztések.

(MTI)