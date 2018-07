Anyaország :: 2018. július 28. 20:32 ::

Gyárfás kiperkálta a 200 milliót, most már szabad, mint a madár

Kifizette a 200 millió forintos óvadékot, így levették a nyomkövetőt Gyárfás Tamásról - közölte ügyvédje szombaton az MTI-vel.

Bánáti János azt mondta: Gyárfás Tamás már csütörtökön befizette az összeget. A bíróság is kimondta, Gyárfás Tamás már nincs lakhelyelhagyási tilalom alatt. Ugyanakkor időről időre be kell jelentkeznie a rendőrségen. Gyárfás Tamás személyi mozgásában már semmilyen módon nincs korlátozva, külföldre is utazhat, így nemzetközi kötelezettségeinek is eleget tud tenni – tette hozzá az ügyvéd.



Már megint jól sült el egy elszámoltatás

A korábbi magyar úszószövetségi elnök, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA végrehajtó bizottságának tagja, médiavállalkozó ellen a Budai Központi Kerületi Bíróság áprilisban rendelt el nyomkövető eszközzel ellenőrzött lakhelyelhagyási tilalmat.

Mint ismeretes, a kényszerintézkedést a Fenyő János médiazsidó ellen 1998. február 11-én előre kitervelten elkövetett emberölés ügyében rendelték el. Gyárfás Tamás akkor azt hazudta, semmi köze Fenyő János meggyilkolásához. A Fővárosi Törvényszék keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: Gy. T. megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy megbízta P. T.-t (Portik Tamást - a szerk.), ölesse meg Fenyő János médiavállalkozót. Gy. T.-t felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.

Az elsőfokú bíróság – a terhelt bűnügyi felügyeletét fenntartó és a 100 millió forintos óvadékot megállapító – határozatával szemben az ügyészség jelentett be fellebbezést.

A másodfokú bíróság döntésében kiemelte: az óvadék mértékének meghatározásakor különös figyelemmel kell lenni a bűncselekmény tárgyi súlyára, a gyanúsított személyi körülményeire és vagyoni helyzetére. A gyanúsított által bevallott vagyon és az általa óvadékként felajánlott összeg alapot szolgáltat ahhoz, hogy az óvadék első fokon megállapított mértékét a törvényszék megemelje. Mindezek alapján a másodfokú bíróság az óvadékot 200 millió forintban határozta meg.

(MTI nyomán)

