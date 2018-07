Anyaország, Holokamu :: 2018. július 30. 17:30 ::

Hiánypótló: "roma" élet menetét tartanak Budapesten - legalább önként mennek Auschwitzba a cigányok

"Roma" élet menetét tartanak augusztus elsején és másodikán, az ún. roma holokauszt emléknapja alkalmából - tájékoztatta a programot szervező Élet Menete Alapítvány hétfőn az MTI-t.

Az ország több pontjáról érkező 45 cigány "fiatal" először Budapesten, a Nehru-parton lévő Roma Holokauszt Emlékműnél tart megemlékezést. Másnap Auschwitz-Birkenauba utaznak, és háromszáz külföldi diákkal együtt róják le kegyeletüket azok emléke előtt, akik munkatáborokban lelték halálukat, a szervezők szerint "roma" származásuk miatt.



Már tényleg csak ez hiányzott, hiszen "roma" pride jó ideje van - ez a kép a 2015-ösön készült

"A második világháborúban a romák (természetesen most is a cigányokról van szó, csak helytelen megnevezéssel - a szerk.) körében is végrehajtottak etnikai tisztogatást, ám mivel sokukat nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg, a koncentrációs táborokba hurcolásuk és kivégzésük sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt" - olvasható a közleményben. Hozzátették: az alapítvány tervei szerint az idén első alkalommal megszervezett "Roma élet menetét" évente megtartják.

A Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról a hololegendáriumról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint háromezer cigányt gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban a gaz SS-katonák. A megkérdőjelezhetetlen sztori úgy folytatódik, hogy a "nácik összesen mintegy félmillió romát gyilkoltak meg, közülük 23 ezren haltak meg Auschwitzban, sokan orvosi kísérletek áldozataként". És ugye köztudott, hogy a cigányok mindig igazat mondanak.

