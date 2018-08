Anyaország :: 2018. augusztus 4. 17:08 ::

Keményen fellépne a Fidesz ellen a néppárti EP-képviselő, de a Jobbik helyett inkább belőlük kér

Az Európai Néppárt már eddig is minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a Fideszt és Orbánt a pártcsaládban tartsa, a labda most a magyar térfélen pattog, mondja az Azonnalinak Anna Maria Corazza Bildt, aki nemrég a Politicón fakadt ki a Fidesz ellen. A svéd néppárti EP-képviselő szerint nincs helye sem a Jobbiknak, sem az LMP-nek az EPP-ben.

Orbán Viktor túl messzire ment – írta nemrég a Politicón közölt cikkében az Európai Néppárt egyik svéd prominense. Anna Maria Corazza Bildt, a Néppárt nemek közti egyenlőség-bizottságának alelnöke, Carl Bildt egykori svéd miniszterelnök neje azt rója fel a magyar miniszterelnöknek az írásában, hogy retorikájával a szélsőjobboldal malmára hajtja a vizet, feltűnően jóban van Putyin Oroszországával, nem beszélve arról, hogy egy ideje muszlim inváziót vizionál és lejáratókampányokat folytat az Európai Unió ellen.



Az európai politika mellett parmezánimporttal és egy északolasz panzió üzemeltetésével is foglalkozó, római születésű Anna Maria Corazza Bildtet az Azonnali e-mailben kereste meg kérdéseivel.

Támogatja más magyar pártok, például az LMP vagy a Jobbik néppárti tagságát?

Nem.

Kellene lennie magyar pártnak az Európai Néppártban ön szerint?

Természetesen.

Ha jól értjük, az ön szemében Orbán végleg átlépte a vörös vonalat. Gondolja, hogy áthidalhatatlan a Fidesz és a Néppárt értékrendje közti szakadék?

Őszintén remélem, hogy nem. A Néppárt elkötelezett a konstruktív és őszinte párbeszédre Orbánnal és a Fidesszel, hogy némely álláspontjukat felülvizsgálják. Jóhiszeműen próbáljuk a Fideszt megszólítani, és reméljük, hogy nem fogják letagadni a létező problémákat.

Gondolja, hogy végül az értékek fontosabbak lesznek a Néppártban annál, hogy az Európai Parlament legerősebb frakciója legyenek?

Ha kiállunk az értékeink és elveink mellett, akkor nyerünk a választásokon. Sok ember aggódik, és tudni akarják, hogy hányadán állunk a Fidesszel. Rendületlenül elkötelezettek vagyunk az európai értékek mellett, amelyeket a lisszaboni szerződés rögzít. Abban hiszünk, hogy együtt építhetünk egy erős és egyesült Európát azért, hogy a gyermekeink is békében, szabadságban és demokráciában élhessenek, ahol a jogállamiságot és az alapvető jogokat tiszteletben tartják.

Olyan véleményekkel is találkozni, hogy a Néppártnak jobb, ha bent tartja Orbánt a frakcióban, mint ha Orbán saját frakciót alapítana az EP-ben. Mit gondol erről?

A Néppárt már eddig is minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a Fideszt és Orbánt a pártcsaládban tartsa. A labda most az ő oldalukon pattog. A Néppárthoz való tartozás hatalmas előnyökkel jár. Jogokat és lehetőségeket jelent, de kötelességet is az alapvető értékeink és a Európával kapcsolatos víziónk tiszteletben tartására.

Ön szerint a Néppártban hány politikus osztja az ön véleményét Orbánnal és a Fidesszel kapcsolatban?

Meg vagyok róla győződve, hogy a legtöbbjük egy véleményen van velem. Az, hogy Orbán Viktornak hangos a hangja, nem jelenti azt, hogy az a hang erős is.