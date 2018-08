Anyaország :: 2018. augusztus 6. 13:56 ::

Itt vannak a pontos adatok az állítólagos rendőrségi leszerelési hullámról

Már több rendőr szerelt le az idén, mint 2016-ban összesen. Míg két éve 948 rendőrnek szűnt meg a szolgálati jogviszonya, addig 2018-ban július végéig 1023-an hagyták el a testületet. Több ezer főt, zömében iskolából kikerült fiatalokat vettek, illetve vesznek fel, hogy pótolják a távozókat. A 24.hu megkapta az adatokat arról, pontosan hányan és miért hagyták el eddig a testületet.

Mint ismeretes, botrány kerekedett abból, hogy a Zsaruellátó nevű Facebook-csoport arról írt, soha nem látott leszerelési hullám van a rendőrségnél. A portál azt állította, volt olyan nap, hogy 120 rendőr szerelt le egyetlen nap alatt. A rendőrség azonnal cáfolta a hírt. Közleményükben azt írták, hogy ebben az évben június végéig 867 rendőrnek szűnt meg a jogviszonya, és csak augusztus 3-án lesznek arra vonatkozó adataik, hányan szereltek le júliusban.

A helyzet tisztázása érdekében arra kértük az Országos Rendőr-főkapitányság az alábbi adatokat tette közzé:

A 2016 évben közös megegyezéssel, lemondással 548 főnek, egyéb jogcímen pedig 400 főnek szűnt meg a szolgálati jogviszonya. A 2017 évben közös megegyezéssel, lemondással 693 főnek, egyéb jogcímen pedig 711 főnek szűnt meg a szolgálati jogviszonya. Egyéb jogcím alatt a más rendvédelmi szervhez, illetve a honvédséghez történő áthelyezést, a próbaidő alatti és az egészségügyi okból történő jogviszony megszüntetést, továbbá a nyugállományba helyezést, elhalálozást, valamint a fegyelmi okból történő elbocsátást kell érteni.

És akkor most lássuk, hogy ebben az évben melyik hónapban hány rendőr jogviszonya szűnt meg, és miért.

2018 január: közös megegyezéssel, lemondással 87 fő, egyéb jogcímen 125 fő = 212.

Február: közös megegyezéssel, lemondással 69 fő, egyéb jogcímen 44 fő = 113.

Március: közös megegyezéssel, lemondással 72 fő, egyéb jogcímen 39 fő = 111.

Április: közös megegyezéssel, lemondással 68 fő, egyéb jogcímen 76 fő = 144.

Május: közös megegyezéssel, lemondással 75 fő, egyéb jogcímen 71fő = 146.

Június: közös megegyezéssel, lemondással 86 fő, egyéb jogcímen 55 fő = 141.

Július: közös megegyezéssel, lemondással 91 fő, egyéb jogcímen 65 fő = 156.

Ez azt jelenti, hogy eddig összesen 1023-an távoztak a rendőrségtől az idén. Ebből 548-an közös megegyezéssel vagy lemondással, 475-en pedig egyéb jogcímen. Azaz vagy nyugdíjba mentek, más rendvédelmi szervhez igazoltak, vagy valami más miatt szűnt meg a munkaviszonyuk. Ez a rendőrség meglévő hivatásos létszámának a 0,37 %-ának felel meg. Ez azt jelenti, hogy ha a távozók többsége nem egy nap mondott fel, akkor nem jön össze az, amit a Zsaruellátó írt, hogy volt olyan nap, hogy 120-an mondtak fel egy nap alatt, és csak Budapesten 45-en.

A 24.hu rákérdezett arra is, hogy történt-e tömeges felmondás, jobban mondva lemondás a testületnél. Azaz igazak-e a Facebook-csoport által feltüntetett júliusi számok. Erre ezt válaszolták:

Nem igazak. A rendőrség hivatásos állományából júliusban közös megegyezéssel, lemondással 91 főnek, egyéb jogcímen pedig 65 rendőrnek szűnt meg a szolgálati jogviszonya. Ebből a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományából közös megegyezéssel, lemondással 15 főnek, egyéb jogcímen pedig 8 főnek, azaz összesen 23 főnek szűnt meg a hivatásos szolgálati jogviszonya.

Azaz az éves átlagnál 11 fővel szereltek le többen júliusban Magyarországon. És akkor most lássuk, hogy 2018. július 31-ig a leszerelők közül hányan és miért hagyták ott a testületet. Azaz hányan mentek nyugállományba vagy más rendvédelmi szervhez. Illetve hányan távoztak közös megegyezéssel, lemondással.

Nyugállományba vonulás miatt 11 fő távozott,

más rendvédelmi szervhez, illetve honvédséghez történő áthelyezés miatt 78 fő távozott,

közös megegyezés, lemondás útján 548 fő távozott,

egyéb jogcímen 386 fő távozott.

A rendőrök többségét most az foglalkoztatja, hogy januártól is kifizetik-e számukra a túlórapénzt. Ha ugyanis nem változtatnak a tervezeten, és csak szabadnapokban kapnák meg a ledolgozott túlóráikat, az komoly érvágást jelentene nekik. Egy sokat güriző kezdő rendőr, aki maximálisan kihasználta a túlórakeretét, évi félmilliót is bukhat ebben az esetben. Egy tapasztalt rendőrnél pedig ez az összeg ennek a dupláját vagy a tripláját is simán elérheti.

Átlagban tehát 30-35 ezerrel keresnének kevesebbet a dolgozók. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ha a rendőrök csak lecsúsztathatják, illetve szabadnapban kaphatják meg a több száz, akár ezer túlórájukat, akkor hónapokra is kieshetnek a munkából. Azaz őket is pótolni kell. Ezt viszont csak úgy lehet megoldani, hogyha az őket helyettesítő személyek is agyba-főbe túlóráznak. Azaz szinte soha nem zárul be a kör. Magyarul hiába is próbálna milliárdokat spórolni a kormány az egyenruhásokon, ez az út egész egyszerűen nem járható.

A lap megkérdezte az ORFK-t, hogy hányan szereltek le a túlórák magas száma miatt, és azért, mert januártól pénz helyett szabadnapot kapnak. Erre ezt válaszolták.

Lemondásnál a hivatásos állományú rendőrnek nem kell indokolnia döntését, így erről kimutatással a rendőrség nem rendelkezik. Az egyéb okból távozók vonatkozásában – a próbaidő alatti és az egészségügyi okból történő jogviszony megszüntetést, továbbá a nyugállományba helyezések, elhalálozások, valamint a fegyelmi okból elbocsátottak esetében – pedig a törvényben meghatározott jogszabályi rendelkezések eredményeképp szűnik meg a szolgálati jogviszony.

A rendőrségtől kapott adatokból az is kiderül, hogy hány főt vettek fel eddig a távozók helyére. De az is látszik, hogy főként fiatalokkal próbálják megoldani, hogy a testület létszáma stabil legyen.

Tavaly 2704 főt, tavalyelőtt pedig 2220-főt vettek fel. Ha nem is akkora sikerrel, mint az előző években, az azért látszik, hogy igyekeznek tartani a testület 40 ezer fő körülire tehető létszámát. A toborzás eredményeképpen 515 főt vettek hivatásos állományba az első félévben, melynek keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állományából 170 tisztet neveztek ki.

2018 augusztusában várhatóan 110 tisztjelöltet neveznek ki a rendőrség állományába. A rendészeti szakgimnáziumok első éves állományából szeptember 1-jén várhatóan 740 próbaidős rendőr őrmestert neveznek ki a területi rendőri szervek állományába.

Az ORFK tájékoztatása szerint a rendészeti szakgimnáziumok szeptemberben induló nappali rendszerű kétéves rendőr tiszthelyettes szakképzésére eddig 1718 fő nyújtotta be pályázatát. Ez pedig közel kétszeres túljelentkezést jelent. Határvadász feladatok ellátására 50 fő felvételi eljárása van folyamatban jelenleg.