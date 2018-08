Anyaország :: 2018. augusztus 9. 12:18 ::

Tovább gyarapodik a miniszterelnöki megbízottak és miniszteri biztosok száma

Több ezer milliárd forint elköltését szervezte ki az állami közigazgatás rendszeréből Orbán Viktor – írja csütörtökön megjelent számában a Magyar Narancs. Az elsősorban a miniszterelnöktől függő biztosok és megbízottak hálózata lefedi a legfontosabb pénzkifizető helyeket, de sokszor korábban magasabb pozíciót betöltő politikusok is bekerülnek a csapatba.

A lap által megkérdezett alkotmányjogász szerint a biztosi rendszer régi találmány, működött már a rendszerváltás előtt is, de főleg olyan feladatokra találták ki, amelyek időszakosak, nehezen illeszthetők a közigazgatás rendszerébe vagy annyira kiemeltek, hogy tényleg direkt irányítást kívánnak a miniszterelnöktől. Jelenleg úgy tűnik, Orbán Viktor szívesebben kikerüli a minisztereit is, és olyan feladatokat is delegál a biztosoknak, amelyek beilleszthetők lennének a normál közigazgatási rendszerbe.

A rendszerváltás utáni kormányok általában tíz körüli biztost alkalmaztak, a harmadik Orbán-kormány idejére a kormánybiztosok száma 12-re emelkedett, az előző ciklusban pedig már 91-en voltak. A jelenlegi kabinet biztosi és megbízotti hálózata még nem végleges, de már így is van 5 miniszterelnöki biztos, 12 miniszterelnöki megbízott és 10 kormánybiztos. A miniszterelnöki biztosok és megbízottak annyit keresnek, mint az államtitkárok (997 ezer forintot), a miniszteri biztosok a helyettes államtitkárokkal vannak egy szinten, havi bruttó 748 ezer forintot keresnek.

(Index)