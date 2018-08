Anyaország :: 2018. augusztus 12. 14:10 ::

A DK után most a kulturkampfos, bolsevik, könyvégető kormány szavazóira hajtott rá a Jobbik

A Jobbik szerint a Fidesz elárulta a nemzeti érzelmű konzervatív értelmiséget. Brenner Koloman országgyűlési képviselő vasárnapi, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a Fidesz mára arrogáns, agresszív, tudás- és értelmiségellenes politikájával a könyvégetők pártjává vált.

Mint azt a sajtó képviselői előtt hangsúlyozta: senkinek ne legyen illúziója, „mindenkire sor fog kerülni”, ezt bizonyítja, hogy a Fideszen belül is megindult a „kulturkampf” Chikán Attila, Prőhle Gergely és Pálinkás József elleni támadással. Emellett a debreceni Ady Endre Gimnázium, a pásztói óvoda és a váci gimnázium vezetőinek kinevezéséből is látszik, hogy a Fidesz a szakmaiságot is lábbal tiporja – tette hozzá.

Brenner Koloman kifejtette, hogy álláspontja szerint Orbán Viktornak nincs szüksége a polgári világra, és úgy fogalmazott, itt az ideje, hogy a Fidesz mellett kitartó, konzervatív, nemzeti érzelmű értelmiség felébredjen. Fontos emellett megérteni, hogy a baloldal és a liberális értelmiség nem képes megújulni, és az MSZP-nek el kell tűnnie ahhoz, hogy az „Orbán-uralmat” le tudják bontani – jegyezte meg.

A képviselő hozzátette: a szabad véleményt elnyomó politikai rendszerek mindig bukásra ítéltettek, és az utókor megvetette ezeket.

(MTI; videó: Jobbik Info)