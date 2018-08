Anyaország, Videók :: 2018. augusztus 14. 20:03 ::

Uzsorakamat: hatfős családot lakoltattak ki Ferencvárosban

Érdekvédők és ellenzéki képviselők is tiltakoztak kedd délután Budapest IX. kerületében, amikor a hatóságok kilakoltattak egy hatfős családot. Az indok ezúttal is a devizahitel-tartozás volt: nem tudták tovább fizetni a részleteket, ezért a végrehajtó elárverezte a fejük fölül az ingatlant. A lakás vételára 36 millió forint volt, a tartozásból még 18 millió forint volt hátra.

A Mérce riportja szerint a helyszínen megjelent Csárdi Antal LMP-s és Z. Kárpát Dániel jobbikos politikus is. A kilakoltatásról az érdekvédők is csak hétfő este szereztek tudomást, így szinte esélyük sem volt, hogy segítsenek a családon. A kilakoltatók már rendőrökkel és az új tulajdonossal együtt érkeztek, akivel az ellenzéki politikusok tárgyalni próbáltak, hogy adjon legalább két hónap haladékot a családnak. Ebbe a Mérce szerint a tulajdonos bele is ment, a bérleti díjat a politikusok összedobták volna, ám később a tulaj kihátrált a megállapodásból.

A családnak azonnal el kellett hagynia a lakást, csupán annyi időt kaptak, hogy összeszedjék személyes holmijukat. A bútorok elszállíttatására 30 napjuk van, ám egyáltalán nem biztos, hogy az ingóságokat egyáltalán lesz hova vinni. A család ma éjszakai elhelyezését Csárdi és Z. Kárpát meg tudta oldani, de azt nem tudni, hogy mi lesz a további sorsuk.

A portál szerint szerda délelőtt újabb kilakoltatás várható a XI. kerületi Bánk Bán utcában, ott is egy hitelkárosult lakót terveznek kilakoltatni.

(HVG)