Volner: akkor sem ülök be a Mi Hazánk frakciójába, ha netán létrejön

"Ez egy hatalomtechnikai játék"- közölte a Jobbikban zajló folyamatokról Volner János, aki szerint a jelenlegi vezetés nem csak teljesen más politikát csinál, mint amit a Jobbik jobboldaliságából kellett volna csinálnia, hanem szó szerint lopott magának egy pártot.

Volner szerint a mostani iránya a Jobbiknak a politikai baloldalra vezet, így ha kivonulnak a jobboldalról, még nagyobb teret hagynak a Fidesznek a növekedésre. A párt volt alelnöke szerint ez azt jelentheti, hogy Orbánéknak 2022-re meglenne a 3 millió listás szavazat és az újabb kétharmad.

"Már megélhetési politizálás, amit némely jobbikos vezető csinál"- vélekedett Volner, aki kijelentette: ő tényleg le szeretné váltani a mostani kormányt, nem érti azokat, akik csak ellenzéki oldalon akarnak helyezkedni. "Csak azért ne üldögéljünk bent a parlamentben, hogy jó a fizetés és jó a büfé"- üzent politikustársainak a Jobbik volt alelnöke, hozzátéve: nincs értelme azért összeállni az LMP-vel, hogy minél több baloldali szavazót vadásszanak le, és négy év múlva elmondhassák majd magukról, hogy ők a legnagyobb ellenzéki párt.

Azt mondja, független marad

A kérdésre, hogy csatlakozik-e a Mi Hazánk Mozgalomhoz, Volner azt mondta: nem foglalkozik még velük most, le kell ülniük és át kell gondolniuk, hogyan tovább. Azt ugyanakkor kijelentette, hogy ha a kormánypártok meg is szavaznák azt a házszabály-módosítást, melynek nyomán új frakciót lehetne alakítani, akkor sem ülne be abba, vállalja a függetlenséget 2022-ig, mert "nem akar asszisztálni a Fidesz hatalomtechnikai játékaihoz", és "ő nem a NER része, ő valóban le akarja Orbánékat váltani".

Toroczkaiék pártjáról Volner azt mondta: nem ismerkedett még meg a programjukkal, "a vezetőikkel sem", nem is gondolkodott még ebben. Elismerte, hogy az utóbbi hetekben megkeresték őt onnan, de egyelőre a Jobbikkal volt elfoglalva.

"Sneider összeomlott"

"Úgy nem lehet a Jobbikot vezetni, hogy az elnöke gyakorlatilag bujkál a média elől"- tért vissza ismét volt pártjára Volner János.

Kijelentette "Sneider Tamás az elmúlt napokban összeomlott". Hozzátette: szerinte már akkor látszott, hogy a pártelnök milyen idegállapotban van, amikor a frakcióülésre sor került.

