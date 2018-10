Az igen gubancos, több családot érintő és sok szálon futó építkezési ügy kapcsán több károsult tett feljelentést a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészségnél ismeretlen tettesek ellen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, jelentős kárt okozó csalás, valamint közokirat-hamisítás bűntette, továbbá hamis magánokirat felhasználása és a vele való visszaélés vétsége miatt. Az ügyekben folyik a nyomozás, miközben további kárvallottak kerülnek elő és futnak a pénzük után - olvasható a Veszprémkukac.hu-n, alább a cikk folytatása.

A feljelentésben szereplő ismeretlen tettesek „építkezéssel” foglalkoznak, és a lóvá tett építtetők számára nagyon is ismertek: ők a Juhász család tagjai, akik módszeres kíméletlenséggel kopasztottak meg az elmúlt hónapokban néhány családot Márkón és Gyulafirátóton. Juhász József, pillanatnyilag a hajmáskéri Berger Group Kft. építő vállalkozás ügyvezetője, előtte pedig édesapja Juhász József Sándor és felesége, Juhász József Sándorné volt a családhoz köthető korábbi kényszerfelszámolás alatt álló cégek tulajdonosa és vezetője.

Magyar Bálintnak és élettársának vesszőfutása akkor kezdődött, amikor tavaly augusztusban rábukkantak a hirdetésre, amelyben az említett cég 21 millió forintért sorházrész építését vállalta, majd találkoztak Juhász József Sándorral, aki a cég ügyvezetőjeként mutatkozott be. Ezt követően eladták a lakásukat, és kölcsönt igényeltek az építkezéshez.

– Márkón megnéztünk egy „referenciamunkát”, tárgyaltunk és megállapodtunk abban, hogy 30 százalékos előleg kifizetése után Juhászék 8 hónap alatt felépítik sorházunkat a Viola utcában. Juhász azonnal szorgalmazta 1,5 millió forint foglaló megfizetését, amit tavaly szeptemberben megkapott, de szerződéstervezetet nem tudtunk kicsikarni tőle. Majd novemberben, amikor a telekhányadot megvásároltuk 1,6 millióért, további félmillióért a terveket és a megosztási vázrajzot. Ekkor már 23,1 millió volt a sorházrész ára, majd kiderült hogy a telek nem összközműves, a vázrajz pedig nem hiteles. Készíttettünk saját költségünkön hiteles vázrajzot, aláírtuk a szerződést, majd kifizettünk Juhásznak 6,2 millió előleget, amiről számlát csak áprilisban (a következő 3,9 milliós számla kifizetése után) kaptunk. Aztán az is kiderült, hogy a telken levő áramkapacitás nem elegendő az építkezéshez, és a cég nem kötött felelősségbiztosítást sem. Ekkor már szólhatott a vészcsengő a fejünkben, de már nyakig benne voltunk, mert eladtuk a lakásunkat és kifizettünk összesen 10,1 milliót. Az egyik Juhász József a kölcsönigénylésünkhöz összetákolt egy költségvetést. Meglepő módon az iraton a Berger Group Kft. pecsétje mellett egy Orczy Rezidencia nevű cég pecsétje is szerepelt. Ez egyike a Juhászék által becsődöltetett cégeknek – ismerteti rezignáltan a történteket Magyar Bálint. Kezében a céginformációs dokumentumok, amelyekkel állításait igazolja.

Magyarék gyanútlanul és jóhiszeműen mentek bele az üzletbe, mint ahogyan még négy család Márkón s mint utólag kiderült, három család Gyulafirátóton is. A megbízók általában Juhász József Sándorral üzleteltek, holott hivatalosan nem ő volt az ügyvezető, hanem a fia. Mégis az idősebbik Juhász tárgyalt, írt alá, intézkedett, pénzt vett át és igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha valóban szándékoznának házakat építeni.

– Jóhiszeműek voltunk, megbíztunk Juhászékban, hiszen bele is kezdtek a munkába. Egyre ritkábban jelentek meg az építkezésnél, majd eltűntek, nem lehetett elérni őket sem telefonon, sem levélben. Ekkor derítettük ki, hogy idősebb Juhászt és feleségét cégjegyzéstől és ügyvezetéstől jogerősen eltiltották, a Berger Group Kft. vagyoni részesedését pedig, a hatályos cégadatok alapján, idén júliusban végrehajtás útján lefoglalták. E közben ifjabb Juhász József lelkiismeret-furdalás nélkül végigasszisztálta a hónapokig tartó hazudozást. Az építkezés 307 napjából eltelt 280 napból összesen 32 nap volt munkavégzés, erről tanúskodnak az elektronikus építkezési naplók – mutatja Magyar Bálint a dátumokat és eseményeket kísérő és igazoló vaskos dokumentumköteg tartalmát, cégkivonatokat, levelezéseket.

Amikor Márkón jártam, találkoztam a két Juhásszal, éppen 60 darab téglát hoztak Nagy József nyíregyházi alvállalkozójuknak, aki embereivel az egyik sorháznál dolgozott. – Hatvan darab tégla! Most ezzel mit kezdjek? – tárta szét a karjait. – Mi tagadás, Juhászéknak nincs jó hírük, de én ma dolgozom, ha nem fizet, akkor szedem sátorfámat – mondta … és szedte is, két nap múlva. Ezt megelőzően már számos alvállalkozónál, szállítócégnél, Tüzépeknél halmozott fel tartozást a Berger Group Kft. Juhász József Sándor projektvezető közreműködésével.

Juhászék nyilván nem örültek a sajtónak, és újabb elterelő hadműveletbe fogtak. Még aznap – Magyarék ügyvédjén keresztül – ajánlatot tettek: a 6,5 milliós tartozásukból hajlandók visszafizetni 3,7 milliót és közös megállapodással felbontani a szerződést. Jó néhány nap, majd hét huzavona következett, miközben Juhászék a legkülönfélébb időhúzási stratégiájukkal menekültek az általuk augusztus 12-én kezdeményezett egyezség elől. Időközben kavartak, zavart keltettek és viszályt szítottak a többi építtető között, erről tanúskodik a közösségi zárt oldalukon történő levelezésük.

Miközben Magyar Bálinték ügyében megkezdődött a nyomozás még három feljelentés futott be a Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséghez, ezúttal Gyulafirátótról, így már több tízmilliós sikkasztás miatt. A toszkánihoz hasonló festői tájban 3 félbehagyott épületcsonk tanúskodik a Berger Group Kft. munkamoráljáról. Itt találkoztam a négygyermekes Fosztó Gyulával, a háromgyermekes Mesterházy Leventével, aki ikerház építésébe kezdett a húgával, a kétgyermekes Mesterházy Verával. Jelenleg valamennyien albérletben laknak, kölcsönt vettek fel, és valamennyien a Juhász-féle cég pénzügyi manővereinek áldozatai.

A kárvallottak elmondták, hogy a Juhász családnak az a szokásosan bevett „üzleti magatartása”, hogy évekig elhúzódó elszámolási viták sorát kreálva, egy fillért sem fizet vissza a megrendelőknek. Tíz évre visszamenőleg milliókkal tartozik több családnak a korábbi márkói építkezés kapcsán is.

Juhász minden áron a polgári peres eljárás medrébe terelgeti az építési előleggel való elszámolást – magyarázta a gyulafirátóti Mesterházy Levente és Fosztó Gyula. – Így a megkárosított családok vagy beletörődnek a pénzük elvesztésébe, vagy évekig elhúzódó bírósági eljárás keretében legfeljebb egy pozitív ítélet lesz a kezükben, de a pénzüket már sohasem látják viszont, mert ezalatt a Juhász család, visszaélve a megrendelők jóhiszeműségével, minden lehetőséget, joghézagot kihasználva, csődbe viszi a vállalkozásaikat – mint ahogy ez a 10 évvel ezelőtti márkói építkezések kapcsán is megtörtént a J. Rezidencia Kft.-vel.

Csak mellékesen, íme egy link , ami arról tanúskodik, hogy a Juhász-féle cégek 8-9 évvel ezelőtt is hasonló módszerekkel működtették a gyanútlan építtetők lenyúlását. A szövegben emlegetett J. Rezidencia Kft. is a hajmáskéri Tábori út 40. szám alatt működött, mint még jó néhány, azóta felszámolt vállalkozás.

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség a minap tájékoztatta a kárvallottakat, hogy a feljelentéseket összevonva folytatólagosan elkövetett bűncselekmény-sorozat kivizsgálására utasította a rendőrséget – tudtuk meg Magyarék jogi képviselőjétől, dr. Megyery Balázs Gergőtől.

Levél a riporternek

A riport írása során sikertelenül próbálkoztam találkozni a cégvezetőkkel, viszont levélben szót váltottunk. Az volt a kérésük, hogy a válaszlevelüket változtatás nélkül közöljük, aminek alább eleget teszünk:

Tisztelt Gombás Gabriella!

Ön, a Magyar Bálinték személyében – bemondás alapján – egy olyan unintelligens élettársi viszonyban élő két embert véd és károsultnak nevez, akik nemcsak velünk, hanem a leendő szomszédokkal sem tudnak kijönni.

Szüleik nem tanították meg őket, nemhogy intelligensen, de még átlagember módjára sem viselkedni, a közvetlen környezetükkel elviselhető kapcsolatot ápolni.

Mi, a sorház többi megrendelőjével normális üzleti kapcsolatot ápolunk.

Mindenki ismeri az építőipar mai nehéz helyzetét (munkaerőhiány, anyaghiány, szállítási probléma, folyamatosan emelkedő anyag-, munkabér-, szállítási költség, stb.) amely önmagában is kellemetlen helyzeteket tud teremteni.

Ennek a két személynek a helyzetismeret hiánya és kommunikációs nehézségei miatt, egy elmérgesedett vita kapcsán mi javasoltuk, hogy közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződésünket.

Miután ebben megegyeztünk, az építésért felelős műszaki vezető 2018. augusztus 29.-én lezárta az e-építési naplót. Ettől az időponttól kezdődött az elszámolási időszak, amely most is tart.

Közel vagyunk a megegyezéshez, csupán 2-3 vitatott kérdés megoldása után elválhatnak útjaink.

Még egy “fullánkos tollú újságíró” rágalmazásait kell visszautasítanunk, aki egy közös megegyezéssel felbontott építési szerződés egyik felét, megrendelőjét károsultnak nevezi.

Ez a mindennapok egyik jól ismert jogi eljárása. Érthetetlen, hogy ebben hol van a hírérték!?

Ilyenek az üzleti-, kereskedelmi-, személyes (válások) szerződéseinek felbontása. Egy újságírótól sem hallottuk, olvastuk, hogy az egyik felet károsultnak nevezték volna.

Kérjük levelünket egy az egyben megjelentetni!!

Az építési helyszínre jogtalanul, engedély nélkül, felszólításunk ellenére, benyomulóan fényképeket készítő újságíró viselkedése pedig felháborító!

Az készített fényképek közléséhez még kitakarva sem járulunk hozzá!

Juhász József és Juhász József Sándor

ügyvezető projektvezető