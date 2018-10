Anyaország :: 2018. október 21. 15:50 ::

Hazahozná a külföldön szolgáló honvédeket a Mi Hazánk

Hazahozná a külföldön szolgáló katonáinkat a Mi Hazánk Mozgalom, idegen érdekek helyett a magyar szempontokat helyezné előtérbe a hadseregfejlesztés során is, az afganisztáni és hasonló megszállásokra költött milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést, komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítva honvédjeinknek - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, a mozgalom Honvédelmi Kabinetjének elnöke. Alább a folytatás.

A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.

Afganisztáni megszállás helyett inkább a magyar határon kell az afgánokkal szemben felsorakozni

Németh Szilárd államtitkár elárulta, hogy több mint ezer honvéd van kivezényelve a szépen hangzó misszióknak nevezett külföldi szerepvállalásokra, pedig pl. az afganisztáni megszállás helyett inkább a magyar határon kell az afgánokkal szemben felsorakozni. Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint "nagyobb, harci technika mozgatására is alkalmas szállítógépek beszerzését" tervezik, miközben még tervben sincs magának a „nagyobb, harci technikának” a beszerzése a Honvédség részére, s amíg a GDP 2%-át sem éri el a honvédségi költségvetés, addig továbbra is csak fokozódik a technikai lemaradás, idén és jövőre is. A Mi Hazánk a honvédelmi minisztert buzdítja arra, s partnere kíván lenni abban, hogy a szükséges költségvetési támogatásokat a kormányban kiharcolja, hiszen nemhogy hadiiparunk nincs, de az ígért határidőre, a választásokig mégsem kapták meg a honvédek az ún. 2015 mintájú egyenruhájukat sem, még ezt sem volt képes biztosítani a Honvédség, nemhogy komolyabb egyéni felszereléseket, pláne nehézfegyverzetet. A nemzetközi szállítókapacitás ugyanúgy nem magyar érdek, mint a Gripenek légi utántöltési képességének biztosítása, miközben egy tankolással az egész Kárpát-medencét bejárják a vadászgépek.

A korrupciós hazaárulás elszámoltatására a Fidesz-kormány sem volt hajlandó

A „rendszerváltás” óta talán a legnagyobb bűn a honvédelem területén a Gyurcsány-kormány idején, 2007-2008-ban történt, amikor részben ócskavasként értékesítették a Honvédségnél „feleslegessé” minősített 522 BMP harcjárművet. Mindössze egy kisautó árát kérték egy-egy működőképes páncélozott harcjárművért, mely modernizálással még sokáig rendszerben maradhatott volna. Ennek a korrupciós hazaárulásnak az elszámoltatására a Fidesz-kormány sem volt hajlandó.

A Honvédség jelenlegi állapotában Magyarország védelme nem biztosított

A Honvédség jelenlegi állapotában Magyarország védelme nem biztosított, ezért szorgalmazza a Mi Hazánk többek közt legalább egy egy-két hónapos sorkatonai alapkiképzés bevezetését.

A NATO-tagságunk függetlenségünk feladásával járt, leginkább amerikai érdekeket szolgál. Más NATO-tagállammal szemben nem nyújt nekünk védelmet a szövetség. Szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében, de eddigi kormányaink túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett, míg például a szükséges magyarországi hadgyakorlatokra nem jutott elég pénz, ezért szorgalmaz gyökeres változtatást a Mi Hazánk Mozgalom a honvédelmi szakpolitikában is.