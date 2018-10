Anyaország :: 2018. október 27. 17:54 ::

Az új nemzedék sikerességéhez nélkülözhetetlen a Fidelitas ereje!

A Fidelitas erős, építő és cselekvő szervezet, amelynek munkája elengedhetetlen lesz a jövő évi európai parlamenti és önkormányzati választásokkor – hangoztatták a Fidesz ifjúsági szervezete soproni kongresszusának sajtónyilvános részében a felszólalók szombaton.

Ágh Péter fideszes országgyűlési képviselő, a Fidelitas korábbi elnöke elmondta, hogy a cselekvő hazaszeretet hívta életre a Fidelitast és az hajtja ma is. Az új nemzedéknek van jövője, de ahhoz, hogy sikeresek legyenek, ahogy a múltban, úgy most is nélkülözhetetlen a Fidelitas ereje – hangoztatta.

Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a Fidelitas tagjainak tudniuk kell küzdeni és élen járni a közösségért való munkában. A szervezet legnagyobb ereje abban rejlik, hogy a közösség tagjai egymás mellett állnak – tette hozzá.

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, a modern városok és a magyar falu programot azért indította el a kormány, hogy visszaadja a fiatalok számára a lehetőséget, hogy helyben találhassák meg számításaikat, s ne hagyják el a kistelepüléseket.

(MTI)

